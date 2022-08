50 rokov manželstva Jozefa a Márie Banášovcov: Veľký rozhovor o ich zoznámení i spoločnom živote

V dobrom aj v zlom už 50 rokov! Manželstvo úspešného spisovateľa Jozefa (73) a výtvarníčky Márie (69) Banášovcov je príkladom toho, že kde je láska a tolerancia, dvojica môže naplniť to rozprávkové – zostať spolu, až kým nepomrú...

Rodičia známej moderátorky Adely Vinczeovej (41) a jej staršej sestry Márie (47) poskytli Novému Času rozhovor, ktorý je rozhodne netradičný. Prečítajte si, čo na seba prezradili a ako zhodnotili polstoročie spoločného života.

Päťdesiat rokov sa zdá byť dlhý čas, ale život zvykne ubehnúť lusknutím prstov. Zdá sa aj vám, že to veľmi rýchlo uplynulo?

Mária: Presne tak, prešlo to ako lusknutím prstov. Vtedy, keď sme boli mladí, zdalo sa nám to príliš ďaleko, nemysleli sme na to, čo bude o 50 rokov. Také úvahy nám pripadali vzdialené.

V súčasnej dobe je takmer vzácnosťou, že dvojica spolu zotrvá polstoročie. Dnešní mladí ľudia sa rozchádzajú často pri prvom vážnejšom probléme. Ako ste zvládli manželské prekážky, ktoré počas 50 rokov prišli do cesty?

Mária: Samozrejme, že boli aj krízy, ale vždy tam bol záujem zotrvať, napraviť, ak sa niečo kazilo. Ale pokiaľ je vo vzťahu jeden, ktorému je to jedno, tak potom sa to nedá. Na to musia byť dvaja.

Ak ste prechádzali krízou alebo ste práve riešili manželský problém, kto urobil prvý krok k zmiereniu?

Jozef: Vždy manželka. Problémy som spôsoboval len ja...

Mária: (smiech) Nie je to celkom tak. Pre nás bolo šťastím, že ja ako výtvarníčka som bola doma, a teda som mala čas nad vecami premýšľať. Ale keď sú obidvaja zamestnaní, v jednom kolotoči a sú v nejakom konflikte, je pochopiteľné, že keď prídu domov unavení z práce, tak konflikt zvyčajne len narastá. Keď prišiel problém, ja som mala čas sa zastaviť, zamyslieť sa nad tým, ako ďalej, čo s tým a potom komunikovať so svojím mužom.

A bol ochotný debatovať o problémoch?

Mária: Áno, šlo to.

Keď ste sa brali, Mária, vy ste mali devätnásť rokov, Jozef o štyri roky viac. Z dnešného pohľadu ste boli veľmi mladí...

Jozef: Keby mala rozum, tak si ma nevezme... (smiech)