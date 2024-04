ŠOK pre všetkých! Palác prehovoril o zdravotnom stave kráľa Karola III: Hlavného slova sa ujali lekári

Kráľ Karol III. v poslednom období neprekvapil len verejnosť, ale najmä lekárov. Po prekvapujúcom oznámení o jeho zdravotnom stave prišiel veľký šok.

75-ročný panovník britskej monarchie sa už v počiatkoch svojej funkcie potykal so zdravotnými problémami. Spočiatku každý zaryto mlčal, no začiatkom februára sa ukázalo, že ide o rakovinu, ktorej typ doposiaľ nie je známy. Krátko na to sa kráľ Karol III. vzdal na čas svojich povinností s tým vysvetlením, že sa chce sústrediť na liečbu. Ako píše Daily Mirror, naplnil sa ten najlepší scenár. Zdá sa, že lekári učinili hotové zázraky, vďaka ktorým Buckinghamský palác oznámil kráľov veľký návrat do funkcie.

30. apríla Karol III. so svojou manželkou kráľovnou Kamilou navštívili liečebné centrum University College Hospital Macmaillan Cancer Centre, kde sa jeho veličenstvo stretlo s lekármi a s pacientmi trpiacimi rakovinou. Stretnutie bolo zamerané na podporu informovanosti ohľadom včasného odhalenia. Ako je totiž známe, ľudia u ktorých sa podarí diagnostikovať zákerné ochorenie v rannom štádiu, malú lepšie prognózy liečby. Táto milá udalosť sa konala len pár dní po tom, čo kráľovský palác oznámil, že Karol v liečbe napreduje natoľko dobre, že môže plniť určitú časť svojich záväzkov.