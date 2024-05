Zomrel uznávaný americký spisovateľ Paul Auster (†77): Prehral boj so zákernou chorobou

Vo veku 77 rokov zomrel v noci na stredu vo svojom byte v newyorskej štvrti Brooklyn americký spisovateľ a scenárista Paul Auster.

Príčinou smrti boli komplikácie spojené s rakovinou pľúc. Austerove úmrtie pre denník The New York Times potvrdila Jacki Lyndenová, ktorá sa s ním priatelila, informuje TASR. Spisovateľove ochorenie minulý rok oznámila jeho manželka Siri Hustvedtová, ktorá je tiež spisovateľkou, uvádza AFP.

Paul Auster sa narodil 3. februára 1947 v americkom štáte New Jersey. V detstve bolo jeho najväčšou vášňou čítanie, ktoré sa neskôr pretavilo do lásky k písaniu príbehov. Bol dvakrát ženatý a mal dve deti, syna Samuela Austera a dcéru Queenie Bogatovú.

Pravdepodobne najznámejším Austerovým dielom je trojica jeho románov The New York Trilogy, ktoré do detektívnych románov vniesli závan filozofie. Vo svojich prácach využíva tiež prvky experimentálnej prózy a získal si nimi veľkú popularitu nielen v Spojených štátoch, ale aj v Európe.

Za svoje diela získal množstvo ocenení, v roku 2006 bol nominovaný aj na cenu Prince of Asturias Award za literatúru, ktorú získal napr. Günter Grass.

V slovenskom jazyku vyšli preklady jeho próz City of Glass (Sklené mesto), The Book of Illusions (Kniha ilúzií), The Brooklyn Follies (Brooklynské frašky) a Travels in the Scriptorium (Putovanie v skriptóriu).