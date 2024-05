Je to v posteli čoraz väčšia NUDA? 13 potravín, ktoré nakopnú váš sexuálny život!

Vedeli ste, že prírodné afrodiziakum môžete nájsť aj vo svojej záhrade? Existuje 13 účinných stimulantov, ktoré vedia nakopnúť váš sexuálny život. Jar je tak ideálnym časom objavovať svoje erotické radovánky!

Ak hľadáte nejaké prírodné vychytávky, ktoré vám pomôžu nabudiť sexuálnu náladu, nemusíte chodiť ďaleko. Proste sa pozrite do svojej záhrady! A ak nie ste veľký záhradkár, nič sa nedeje. Mnohé z týchto každodenných produktov si môžete zakúpiť aj v miestnom obchode.

1. Žerucha siata

Na začiatok môžete vyskúšať žeruchu, asi najmenej známu zeleninu spomedzi ostatných. Táto koreňová zelenina pochádza z Ánd a je hnacou silou pre rozprúdenie vašej vášne.

Žerucha sa môže pochváliť mnohými zdravotnými výhodami, ale jej najvýnimočnejšou vlastnosťou je zvýšenie produkcie semena u mužov, čím sa zvyšuje aj ich sexuálna túžba. Táto koreňová zelenina sa okrem toho po celé stáročia využíva na zlepšenie plodnosti. Obsahuje totiž zlúčeniny nazývané makamidy a macaény, ktoré môžu ovplyvňovať hladiny dopamínu a serotonínu, čím zohrávajú úlohu pri regulácii nálady a sexuálnej túžby.

2. Asparágus lekársky

Je to len náhoda, že táto zelenina má falický tvar? Asparágus je často propagovaný ako prírodné afrodiziakum kvôli svojmu nutričnému profilu. Je nabitý vitamínom E, ktorý je známy práve tým, že podporuje krvný obeh a tok kyslíka do oblasti genitálií. To potenciálne zvyšuje vzrušenie a sexuálnu odozvu. Asparágus je navyše bohatý na draslík, ktorý pomáha pri produkcii pohlavných hormónov pre celkové sexuálne zdravie.