Rolins sa prvýkrát ukázala PO ZÁKROKU, ľudia ju nespoznávajú: Darinka, toto už nie si ty

Je to vôbec ona? Vo februári vyplávalo na povrch tajomstvo Dary Rolins (51), že si dala upraviť svoj zovňajšok na klinike krásy. Odhalil ju prestížny lekár na svojom profile na Instagrame, čo speváčku poriadne šokovalo. Po asi troch mesiacoch od operácie teraz ukázala svoju tvár.

Dara Rolins je krásna, no ako jedna z mnohých žien po 50-tke, aj ona sa rozhodla dopomôcť si estetickým zákrokom. Na svojom tele má úpravy, s ktorými jej pomohli odborníci a otvorene to priznáva. Avšak, poslednú návštevu kliniky si chcela nechať pre seba, no to sa jej nepodarilo.

Prezradil ju lekár, ktorý na svojom Instagrame zdieľal video, kde komentuje zákrok. Zábery po krátkom čase zo sociálnej siete zmizli, avšak na internete už si žili svojim životom. "A rovnako ako pred dvoma rokmi mal istý doktor potrebu zdieľať so svetom úpravu môjho nosa, tak aj tentokrát sa našiel ďalší, ktorý sa chcel pochváliť zákrokom, a že má u seba "Darinku", uviedla vo februári vytočená Rolins.

Speváčka mala na istý čas pauzu od sociálnych sietí, avšak teraz oznámila svojim fanúšikom, že je späť. "Pomaličky sa vraciam do reality. Môj dočasný detox od soc. sietí a celkového pracovného kolotoča bol dosť prirodzený a navyše podmienený istým estetickým zákrokom, ktorý taktiež podlieha určitému procesu rekonvalescencie, jak vieme," uviedla Dara.

Podľa svojich slov si je vedomá, že jej video zo zákroku videl takmer každý. "Ono, TO, že sa vlastne VIE, má svoje výhody. Vďaka zdieľnosti pána doktora nemusím tým pádom nič moc vysvetľovať," napísala Dara k prvým fotkám po zákroku. Jej fanúšikovia však ostali prekvapení a pod zábermi sa začali hromadiť komentáre, podľa ktorých sa na seba speváčka už ani nepodobá. Dara sa na svojom blogu rozpísala a uviedla, prečo sa pre estetický zákrok rozhodla.

