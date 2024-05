Krajina ruší vzťahy s Izraelom: Čo ju k tomu viedlo? Šéf izraelskej diplomacie si následne nedával servítku pred ústa

Kolumbijský prezident Gustavo Petro v stredu oznámil, že jeho krajina od štvrtka preruší diplomatické styky s Izraelom. Ako informovala agentúra AFP, Petro v stredu na prvomájovom zhromaždení v Bogote vyhlásil, že Kolumbia vo štvrtok preruší diplomatické vzťahy s Izraelom kvôli tomu, že má genocídnu vládu a prezidenta.

Petro už v minulosti ostro kritizoval izraelského premiéra Benjamina Netanjahua a žiadal, aby sa Kolumbia pripojila k podnetu, ktorý podala Juhoafrická republika na Medzinárodnom súdnom dvore (ICJ) kvôli "genocíde", ktorej sa podľa JAR dopúšťa Izrael v Pásme Gazy.

Vlani v októbri, len niekoľko dní po začiatku vojny v Pásme Gazy, izraelská vláda oznámila, že "zastavuje vývoz bezpečnostných komponentov" do Kolumbie. Rozhodla sa tak v reakcii na Petrov výrok, ktorým obvinil izraelského ministra obrany Joava Galanta, že v súvislosti s ľuďmi z Pásma Gazy používa podobný slovník ako "nacisti, keď hovorili o Židoch".

Izraelský minister zahraničných vecí Jisrael Kac v reakcii na Petrovo rozhodnutie prerušiť diplomatické styky s Izraelom uviedol, že ide o odmenu pre Hamas, ktorého útok na juh Izraela pred vyše polrokom spustil vojnu v Pásme Gazy.

"Kolumbijský prezident sľúbil, že odmení vrahov a násilníkov z Hamasu – a dnes to splnil," napísal Kac v statuse na sieti X. Varoval súčasne, že Gustavo Petro sa do dejín zapíše ako ten, kto "sa rozhodol stáť pri tých najohavnejších monštrách, aké kedy ľudstvo poznalo". Dodal, že vzťahy medzi Kolumbiou a Izraelom boli vždy vrúcne a vyjadril presvedčenie, že "žiadny antisemitský prezident plný nenávisti to nezmení".