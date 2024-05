Porotkyňa Let's Dance Tatiana Drexler: 7 vecí, ktoré ste o nej zaručene NEVEDELI!

Keď sme porotkyňu Let’s Dance Tatianu Drexler (61) oslovili s rubrikou o kráse, povedala, že je na to určite najhorší adept na svete a či si to radšej nechceme rozmyslieť. Vraj nerobí pre seba vôbec nič. Napriek tomu sme sa dozvedeli mnoho zaujímavých vecí.

1. Plastiky nie!

Nerozumiem ženám s extrémne veľkými perami. Podľa mňa to robia pre seba, lebo to sa nemôže páčiť nikomu inému, mužovi, frajerovi ani kamarátke. Žijem čiastočne v umeleckom prostredí a každý mi radí, ako by som si tie vrásky na čele mohla dať vylepšiť, zdvihnúť oči... Mám šťastie na manžela, ktorý mi hovorí, aká som krásna, že načo by som to robila. Dala by som si spraviť operáciu možno za desaťtisíc eur a za tie peniaze by mohli operovať možno päť detí, takže to je podľa mňa úplná hlúposť.

2. Má krásne chodidlá

Ako tanečnica mám ohromné šťastie na chodidlá, lebo väčšina ich má zdeformované a ubolené, v šesťdesiatke krívajú. Stále sa na tie vysoké špičky dokážem vytrepať. (smiech) Občas niečo zabolí, ale sú krásne a nemám na nich zhrubnutú kožu. Tie nohy sú proste úžasné.

3. Hýbe sa každý deň

Vyrástla som vo svete vrcholového športu, kde som denne trénovala viac ako šesť hodín. Keď sa potom táto fáza skončila, tak sa ani nedalo prestať športovať, lebo to už vlastne bolo neoddeliteľnou súčasťou môjho života. Veľmi rada tancujem, trikrát do týždňa behám, robím gymnastiku a veľmi rada sa hýbem.