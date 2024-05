Ondrej Kandráč otvorene o rodine: Nie som ideálny otec, ale určite milujúci! S manželkou má jednu zásadu

Spevu a hre na husliach sa hudobník Ondrej Kandráč (46) venuje odmalička. Úspech prišiel postupne, no dnes ho s kapelou Kandráčovci pozná celé Slovensko. Z východu, kde býva, cestuje pravidelne do Bratislavy za prácou. V hlavnom meste stavia dom, do ktorého sa možno raz presťahuje. Srdcom však zostane navždy východniar.

V priebehu pár rokov ste sa stali veľmi známou osobnosťou a vaše koncerty s kapelou sú vypredané. Viete, kedy sa to presne stalo a čo tento úspech odštartovalo?

Koncertujem odmalička, najprv v rodinnom zoskupení, neskôr v rôznych súboroch a od roku 2004 vo vlastnej kapele. Výraznejší zlom však nastal až po televíznom formáte Všetko, čo mám rád v roku 2017. Postupne to naberalo masový charakter, plné haly, amfiteátre. Tvrdím, že všetko v živote má však svoje miesto. V zásade sú to také životné puzzle a vstupuje do toho veľa faktorov. Tým najdôležitejším je však uveriteľnosť, ale hlavne priazeň diváka, ktorý na váš koncert príde a má vás rád.

Ako ste si zvykli na to, že vás na ulici takmer každý pozná?

Ja som filantrop a vyhľadávam ľudský kontakt. Ak ma niekto osloví, nemám problém s ním prehodiť pár slov. Ak chce niekto fotku, veľmi rád mu vyhoviem. S tým spoznávaním je to však trochu ošemetné. Jeden môj známy mi vždy opakuje: „ Keď budeš mať pocit, že ťa všetci poznajú, zájdi 80 km od Košíc do Miškovca.“ A mal svätú pravdu. (smiech)

Čo pozitívne a aj negatívne vám táto popularita priniesla?

Spoznávam neuveriteľné množstvo ľudí. Ich osudy, príbehy a ich hodnotové nastavenia ma mnohokrát v živote obohatili. Som nepolepšiteľný romantik a verím v ľudské dobro. Myslím si, že my Slováci sme prirodzene pohostinní a srdeční, preto ma niekedy zaráža u mnohých vlna frustrácie a nenávisti. Aj to je niečo, čo vám strata anonymity prinesie. Chcem byť poslom dobrých správ. Ľudí nedelím, neodsudzujem a vždy, keď je to možné, snažím sa ich pochopiť. Najviac sa preto teším na osobné stretnutia počas rôznych festivalov. Mám pocit, že na našich koncertoch cítiť pocit jednoty, ktorú Slovensko potrebuje.

V Bratislave máte veľa aktivít. Ako často ste v hlavnom meste?

Často. Okrem televíznych výrob tu pripravujem aj svoj OK Podcast a čas od času tu nahrávam aj svoju ďalšiu tvorbu. Nedávno to bola napríklad spolupráca s vokálnym zoskupením For You. Na druhej strane som rád, že aj v roku 2024 sa potvrdzuje, že najväčším východniarskym mestom zostáva Bratislava. (smiech)

Rodinu máte stále na východe? Neplánujete sa sťahovať?

Áno, rodina je na východe a tému sťahovania čas od času riešime. Nie je to však úplne jednoduché, keďže deti majú v Košiciach kopec kamarátov a chodia tam aj do školy. Spolu s manželkou sme obklopení ľuďmi, ktorých máme radi. Sú tam naše rodiny, priatelia, spolužiaci. Život v Košiciach i na samotnom východe má svoje čaro. To mesto má silný multikultúrny charakter, ktorý je v mnohých smeroch nadčasový. Aj keby sme sa raz odsťahovali a budeme kdekoľvek, východ bude miestom, odkiaľ pochádzam a kde som sa narodil. A zasa aj to cestovanie do Bratislavy má svoje výhody. Viete, kedy sme si my východniari všetci rovní? No predsa vtedy, keď stojíme v kolóne pod Strečnom.

Ako je to s vaším domom v Bratislave, ktorý staviate?

Pozvoľna nadobúda finálne obrysy. Ešte to však asi chvíľu potrvá, keďže nás v zásade nič netlačí.