Penzistku Annu prepichli tyčky z vozíčka: Sestrička opísala dramatickú záchrannú akciu

Rutina v domove dôchodcov sa zmenila na dramatické chvíle. V Tatrách vo štvrtok predpoludním vyrážali hasiči k netradičnému zásahu.

Prišli ratovať penzistku, ktorá sa zasekla v invalidnom vozíčku. Dve jeho kovové časti žene prenikli do tela, museli ju tak so zraneniami odviezť do nemocnice.

Hasiči zo Starého Smokovca dostali vo štvrtok po desiatej hodine dopoludnia výzvu na výjazd do Tatranskej Polianky. Bolo treba pomôcť staršej žene. „Keď sme dorazili na miesto, zistili sme, že staršia žena je zaseknutá v invalidnom vozíčku a dva kovové dielce jej prenikli do tela. Ošetrovateľky a sestričky ani s pomocou miestnych údržbárov si nevedeli dať rady.

Hydraulickými nožnicami sme kovové dielce odstrihli a babku si prevzali zdravotní záchranári,“ opísal netradičný zásah jeden z hasičov s tým, že išlo o kovové tyčky z konštrukcie vozíčka.

Sestrička z domova dôchodcov neskutočný príbeh dorozprávala:„Pani Annu (79) sme umývali a keď si sadla na vozíček, sedák sa pod ňou nalomil a zvrtol. Babka ostala zaseknutá v konštrukcii vozíčka. Bohužiaľ ju zlomená konštrukcia poranila. Okamžite sme volali záchranárov, ktorí tu boli o veľmi krátku chvíľu a babku odviezli do nemocnice na ošetrenie,“ dodala. „Pacientka je pri vedomí, ale nepraje si poskytovať žiadne informácie,“ informovala hovorkyňa popradskej nemocnice Sylvia Galajda.