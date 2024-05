Filmový Draco Malfoy sa na Harryho Pottera nemôže pozerať! Argument vás dostane

Herec Tom Felton (36) sa navždy zapísal do pamätí fanúšikov ako Draco Malfoy. Osudovú rolu dostal v sérii filmov Harry Potter už ako dieťa. Hoci mali snímky obrovský úspech, hviezda šokovala nečakaným priznaním.

Fotogaléria 12 fotiek v galérii

Herci častokrát dostávajú otázky, či si pozerajú filmy, v ktorých hrajú. Odpovede sú pritom naozaj nečakané. Zdá sa, že len málokto sa dokáže pozerať na svoj výkon, aj keď je bravúrny. Ako píše portál LADbible, do tejto skupiny spadá aj blonďavý čarodejník zo sveta mágie.

Tom išiel na konkurz na malého čarodejníka, keď mal len 12 rokov. A ako je už dnes všetkým dobre známe, producentom sa nadmieru páčil. Neskôr v jednom z rozhovorov priznal, že vôbec netušil, do čoho ide, neprečítal si totiž ani jednu z kníh o hviezdnom mágovi.

Na škodu to však vôbec nebolo. O to väčší šok prišiel v roku 2022. Síce posledná ôsma séria uzrela svetlo sveta už v roku 2021, jedna z hlavných hviezd sa priznala, že sa ešte na obrazovke nevidela. Vyjadril sa tak počas rozhovoru v The One Show. V zapätí, našťastie, spresnil, že je to len polopravda.

Herec priznal, že si nikdy nedal maratóna Harryho Pottera, ako to zvyknú robiť iní ľudia. Síce nejaké útržky videl, no svojmu mladšiemu ja sa na obrazovke ešte stále úspešne vyhýba. "Nevidel som ich celé maratónskym spôsobom, na ktorý sa teším a dúfam, že sa mi to podarí, len si chcem ten moment odložiť, keď budem o niečo starší... a možno aj s mojimi vlastnými muklami,“ vtipne podotkol.

Ako sme už spomínali v úvode, nie je jediný. Samotný Harry Potter, alias Daniel Radcliffe, predtým prezradil, že sa tiež úspešne vyhýba sledovaniu vlastných filmov. Síce mu zabezpečili hviezdnu kariéru už v mladom veku, no nerád sa k tomu vracia. 34-ročný herec hovorí, že nemá žiadne potešenie z toho, že sa na seba pozerá. "Je to ako prechádzať okolo svojich detských fotografií, viete? Nie je to naozaj... Nie je to príjemný zážitok," vysvetlil.