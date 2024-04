Minister spravodlivosti Susko si posvietil na sudcov: Prebrali spolu dôležité otázky! Chystajú sa zmeny?

Minister spravodlivosti SR Boris Susko sa v pondelok a utorok stretol v Bardejovských kúpeľoch so sudcami obvodu Krajského súdu Prešov na ich celokrajskom odbornom seminári. TASR o tom informovala hovorkyňa Ministerstva spravodlivosti (MS) SR Lucia Hurajtová.

Diskutovali so zástupcami občiankoprávneho i trestnoprávneho kolégia, tiež o aktuálnej rozhodovacej činnosti Najvyššieho súdu SR. Šéf rezortu ocenil mimoriadne náročnú prácu sudcov a zdôraznil, že chce s nimi viesť intenzívny odborný dialóg. "Aj keď sme dnes v mnohých našich rozhodnutiach viazaní plánom obnovy, veľmi radi by sme analyzovali Vaše pripomienky k súdnej mape. A pokiaľ to bude čo len trochu možné, navrhneme také opatrenia, ktoré v maximálnej miere zohľadnia Vaše poznatky z aplikačnej praxe," vyhlásil Susko pred sudcami a zároveň predostrel novú víziu.

"Máme záujem podporiť súdny aparát, viac motivovať vyšších súdnych úradníkov, asistentov a ďalší súdny aparát, hľadáme zdroje na posilnenie celého súdneho manažmentu. Aj vzhľadom na novelu Trestného zákona a príklon k alternatívnemu trestaniu bude potrebné posilniť inštitút probácie a mediácie."

"Slovensko bude mať po dlhých rokoch moderné trestnoprávne kódexy, ktoré kladú dôraz na alternatívne trestanie, depenalizáciu a celkovo humanizáciu pomerov. Veríme, že prijaté úpravy povedú najmä k efektívnejšiemu odškodňovaniu obetí trestných činov a zároveň budú ich páchateľov motivovať k tomu, aby sa sami podieľali na náhrade škody, ktorú spôsobili," vysvetlil B. Susko.

"Rovnako tak zvažujeme návrat k osvedčenému modelu justičných čakateľov, aby sme o.i. iniciovali vytvorenie aparátu profesionálnych úradníkov, ktorí by boli schopní do veľkej miery odbremeniť prácu sudcov," dodal minister. Ministerstvo spravodlivosti pripravuje rekodifikáciu občianskeho práva hmotného, novelu zákona o výkone trestu a väzby či úpravu obchodného registra, elektronických dražieb a ďalšie.