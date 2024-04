Veľký HOROSKOP na máj: Kto nájde lásku a koho zradí zdravie? Pozor na risk v práci

Nový mesiac, nové možnosti a príležitosti. Na to, čo príde, sa človek nikdy nevie s určitosťou pripraviť, no ak má malú pomôcku, riešenie je takmer na dosah. Pozrite si, čo môžu jednotlivé znamenia očakávať v prichádzajúcim májom.

Baran (21. 3. - 20. 4.)

Tento mesiac vás čaká transformačné obdobie, píše portál Allure. Očakávajte, že nevyriešené spory vo vašich priateľstvách sa môžu znova otvoriť, preto postupujte opatrne. Na druhej strane, môže sa vám vyskytnúť vynikajúcu príležitosť na kariérny postup, no môžete čeliť napätiu, najmä pri finančných rokovaniach. Otvoria sa vám dvere k uzatváraniu výhodných dohôd, čo vám pomôže uskutočniť vaše profesionálne a tvorivé sny. Koniec mája môže priniesť prekvapenia vo vašom milostnom živote aj vo financiách.

Býk (21. 4. - 20. 5.)

Tento máj pre býkov znamená koniec narodeninového obdobia a začína obdobie transformácie. Tento prechod je pre vás výzvou, aby ste vystúpili zo svojej komfortnej zóny a aktívne si plnili svoje sny. Ako zemské znamenie, ktorému vládne Venuša, máte byť šťastní, nech už to pre vás znamená čokoľvek. Je čas prehodnotiť svoje profesionálne ciele. Spýtajte sa sami seba, či ste skutočne spokojní, alebo sa len pohodlne usadili v rutine, čo je častá pasca zemských znamení, pretože si môžete zamieňať stabilitu so šťastím.

Blíženci (21. 5. - 21. 6.)

Tento mesiac sa začína vaše obdobie, ktoré vás zasypáva pozornosťou. V máji môžete konfrontovať osobné rozpory, najmä v tom, ako zaobchádzate so vzťahmi a intimitou. Budete nabádaní k prehodnoteniu svojho prístupu k fyzickej intimite. Môže to byť čas na ústup od zoznamovacích aplikácií a príležitostných známostí, aby ste sa zamerali na hlbší osobný rast. Vaše narodeninové obdobie sa začína 20. mája a predznamenáva obdobie osláv a nových začiatkov. Je to ideálny čas na stanovenie zámerov pre váš osobný nový rok a na užívanie si osláv s priateľmi a rodinou. Venuša aj Jupiter vstupujúci do vášho znamenia posilňujú váš šarm a rozširujú vaše možnosti, ponúkajúc rast v osobnom aj profesionálnom živote. Využite túto bohatú energiu a pozitívne zmeny, ktoré prináša.

Rak (22. 6. - 22. 7.)

V máji tohto roka si rak osvojí zvýšenú intuíciu a psychické vnemy. Budete musieť hlboko prehodnotiť svoje intímne potreby a potenciálne preskúmať nové túžby alebo záľuby. Je to tiež ideálny čas na bezstarostný oddych a na to, aby ste sa s priateľmi pustili do ľahkovážnych klebiet. Zvážte vedenie denníka snov a experimentovanie s vešteckými nástrojmi, ako je tarot, aby ste ešte viac posilnili svoje psychické schopnosti. Úplnok v strelcovi zdôrazňuje potrebu starostlivosti o seba a nabáda vás, aby ste dôverovali svojim inštinktom, najmä vo vzťahoch. Venujte čas meditácii, aby ste rozlíšili medzi obyčajnou úzkosťou a skutočnou intuíciou.