Prelomový postup pri liečbe rakoviny: Lekári pracujú so špeciálnou metódou! Ako to funguje?

Boj s rakovinou zvádzajú milióny ľudí po celom svete. Odborníci sa neúnavne snažia prísť na nové spôsoby liečby, ktoré by dotiahli do úspešného konca. Najnovšie môžu byť veľkým pomocníkom nielen liečivá, ale aj technológie.

Na diagnostiku a odstránenie rakoviny pľúc by lekári mohli využívať pomoc robotiky. Šlo by o jedno sedenie a vykonanie kroku, ktorý by bol „transformačný“ pre pacientov podľa lekárov, ktorí túto technológiu testujú. Profesor Pallav Shah, konzultant respiračného lekára, povedal, že jeho tím "vo všeobecnosti dosahuje dobré výsledky" po testovaní postupu na siedmich pacientoch.

Ako informuje portál Sky News, jednou z nich bola žena, ktorá v rámci liečby nemohla absolvovať ďalšiu rádioterapiu. Metóda využívajúca robotiku umožňuje lekárom zamerať a odstrániť uzliny na pľúcach s milimetrovou presnosťou.

Pred zákrokom sa vykoná CT vyšetrenie, ktoré prejde softvérom, aby sa vytvorila podrobná 3D mapa vnútra pľúc pacienta od úst až po miesto rakoviny. Tenká, roboticky vedená hadička alebo katéter sa potom prevedie cez ústa pacienta a do dýchacích ciest. Po lokalizácii sa rakovinové bunky zničia pomocou tepla v procese známom ako mikrovlnná ablácia.

"Nemohla podstúpiť ďalšiu rádioterapiu a nemala nárok na operáciu. Museli sme byť na milimeter presní - a to sme aj boli. Teraz sa jej - viac ako šesť mesiacov darí naozaj dobre," dodal k stavu pacientky profesor Shah. Odvtedy tím ošetril ďalších šesť ľudí s rakovinou pľúc.