Kúpili si vytúžený dom: Začali prerábať a prišlo zdesenie... PREBOHA, celý čas to mali pod nohami!

Shaniah Lloyd (28) a jej mladší partner Ross Bennett (25) renovovali svoj nový dom, keď sa rozhodli, že staršiu podlahu vymenia za úplne novú. Keď však odlepili podlahové dosky, našli niečo, čo ich šokovalo. Pod ich domom sa nachádzal kruh tehál s trojmetrovou jamou uprostred!

Ako uvádza britský portál Metro, Ross po počiatočnom znepokojení vliezol dovnútra diery a zistil, že dno obsahuje iba mokrú hlinu. Predpokladá sa však, že ak by kopali ďalej, dostali by sa až ku vode a diera by sa tak stala funkčnou studňou priamo v centre obývačky. Miestne archívy neskôr odhalili, že ich radový dom stojí na mieste bývalej farmy v Coventry.

Poštárka Shaniah a elektrikár Ross majú teraz v úmysle premeniť studňu na funkčný objekt a pridať do nej sklenenú dosku a svetlá. „Nemohli sme tomu uveriť. Som z polovice naozaj nadšená a z polovice vydesená, pretože som videla filmy Kruh a Mlčanie jahniat. Ross si ale myslí, že je to skvelé,“ povedala mladá žena.

Shaniah a Ross kúpili dom v novembri za približne 192 000 libier (v prepočte okolo 224 000 eur) s cieľom ho vziať ako renovačný projekt. Nehnuteľnosť nebola prerábaná minimálne od 60. rokov 20. storočia a pár našiel studňu, keď prevrátili podlahové dosky v obývačke, aby bolo možné vymeniť kotol. Napriek ich veľkolepým zámerom so studňou boli manželia nútení ju zatiaľ zapečatiť, pretože ich šesťročný pes Bruce začal byť zvedavý a boja sa, aby tam nešťastnou náhodou nespadol.

„Mali sme rušný deň a o 22:00 sme si spomenuli, že prídu inštalatéri a do rána musíme pozbierať podlahové dosky. Ross to urobil a začal zrazu kričať. Práve objavil dokonalý kruh tehál a pod nimi úplnú tmu! Takže zapol čelovku a skočil do toho s úmyslom hľadať poklad. Pomyslela som si, že sa zbláznil. Nemohli sme v tú noc ani spať, bolo to také vzrušujúce,“ doplnila Shaniah.