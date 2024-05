94-ročná Anna je nezastaviteľná: Krásne, čomu sa aj vo vysokom veku venuje!

Foto

Zdravý duch ju neopúšťa ani vo veku, ktorý by jej každý mohol závidieť. Anna Verčimáková sa vo svojich 94 rokoch prvýkrát zapísala do knižnice vo Veľkom Šariši (okr. Prešov). Knihy si niekdajšia šikovná krajčírka kupovala celý život, ale už si to, žiaľ, nemôže dovoliť. Čo číta najradšej?