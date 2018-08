Aretha Franklin († 76) si v živote prešla peklom: Otehotnela už v 12 rokoch

Príšerné detstvo, tehotenstvo v 12 rokoch, alkoholizmus či rakovina. To všetko trápilo kráľovnú soulu Arethu Franklin († 76).

Napriek všetkému si vyslúžila obdiv ľudí po celom svete a patrila medzi najväčšie spevácke hviezdy všetkých čias.

Arethin otec bol baptistický kňaz, ktorý svoju ženu neustále podvádzal. Keď mala Aretha 6, jej matka sa odsťahovala od rodiny do New Yorku, kde po pár rokoch zomrela. Deti tak vychovával promiskuitný otec so svojimi frajerkami.

Možno aj absencia matky prispela k tomu, že. Šepkalo sa, že s vlastným otcom, keďže synovi dala rovnaké meno. Aretha sa v dospelosti dvakrát vydala. Prvé manželstvo skončilo po ôsmich rokoch pre domáce násilie.

Rodinné problémy sa nepekne podpísali na jej zdraví. Trpela obezitou, bola závislá od cigariet a alkoholu a v roku 2010 jej diagnostikovali rakovinu pankreasu. V roku 2011 podstúpila operáciu a tvrdila, že doktori jej dávajú ešte 15 až 20 rokov života. Nestalo sa tak a 16. augusta svoj boj s rakovinou definitívne prehrala.

Aretha Louise Franklin