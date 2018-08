Zomrela Aretha Franklin († 76): Žena označovaná za Kráľovnú soulu

Kráľovná soulu navždy odišla! Aretha Franklin zomrela vo veku 76 rokov.

Známa speváčka zomrela v kruhu svojej rodiny a blízkych vo svojom dome v Detroite. Príčinou smrti bola rakovina pankreasu v pokročilom štádiu, nformuje agentúra AP. Už niekoľko dní sa šírili správy, že jej zdravotný stav je veľmi vážny a speváčka leží na smrteľnej posteli.

"V jednom z najtemnejších okamihov nášho života nemôžeme nájsť vhodné slová na to, aby sme vyjadrili bolesť v našom srdci. Stratili sme hlavu a oporu našej rodiny," uvádza sa vo vyhlásení rodiny zosnulej.

Aretha Franklin počas svojej dlhej kariéry získala 18 cien Grammy vrátane tej za celoživotný prínos. V roku 1987 sa stala prvou ženou, ktorú uviedli do Rokenrolovej siene slávy. V roku 2005 jej udelili Prezidentskú medailu slobody - najvyššie civilné vyznamenanie v USA. V roku 2009 spievala na inaugurácii amerického prezidenta Baracka Obamu.

Medzi jej najväčšie hity patria Respect (1967), (You Make Me Feel Like) A Natural Woman (1968), I Say a Little Prayer (1968), Day Dreaming (1972), Jump to It (1982), Freeway of Love (1985), A Rose Is Still A Rose (1998) či I Knew You Were Waiting (For Me) - dueto so zosnulým britským popovým spevákom Georgeom Michaelom z roku 1987.