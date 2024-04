Slávnej modelke zhorela vila: Zvrat vo vyšetrovaní! TAKTO polícia prípad uzavrela

Foto

Žije v neistote! Modelka a herečka Cara Delevingne (31) si po problémoch s drogami konečne dala život do poriadku. Ako však býva zvykom, v tom najlepšom príde to najhoršie. V prípade Cary to znamená požiar, ktorý jej zdevastoval vilu za 6,5 milióna. Ani mesiac od incidentu stále nevie, čo ho spôsobilo.