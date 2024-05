Neviem, či je guľatá! Machala v RTVS šokoval slovami o planéte Zem: Jasný odkaz od astronauta Bellu!

Plochá, a nie guľatá?! Vysokopostavený úradník ministerstva kultúry Lukáš Machala, ktorý je pravou rukou ministerky Martiny Šimkovičovej (SNS), sa blysol svojimi výrokmi o tvare Zeme. V relácii Reportéri vo verejnoprávnej RTVS priznal, že on sám nevie, či je naozaj guľatá, keďže nebol vo vesmíre. Za tieto vyjadrenia utŕžil spŕšku ironických odkazov. Jeden z nich mu poslal aj náš kozmonaut Ivan Bella.

Spochybňovať to, čo je rokmi podložené vedeckým dôkazmi. Aj takto má podľa Machalu vyzerať vyvážená debata vo verejnoprávnom médiu. Naznačil to v reportáži Reportérov, ktorá sa venovala novému zákonu o verejnoprávnom médiu. V relácii dostal otázku od reportéra Petra Žatka, či by mali dostať priestor v debatách aj takí ľudia, ktorí tvrdia, že Zem je plochá. Machala si myslí, že áno.

„Je podložené, že Zem je guľatá? Ja sa vážne pýtam. Boli ste vo vesmíre? Vy ste neboli, ja tiež nie, tak neviem,“ odpovedal reportérovi Machala. Dodal, že priestor nezávislej žurnalistiky je presne o tom, spochybňovať čo najviac vecí a hľadať odpovede na otázky.

Na Machalove slová zareagoval prvý slovenský kozmonaut a pilot Ivan Bella. Prostredníctvom Refreshera Machalovi potvrdil, že Zem je guľatá. Bella sa do vesmíru dostal v roku 1999 a strávil v ňom 8 dní. Výhľad mal aj na samotnú Zem.

„O tom, že Zem nie je plochá, som vedel už ako pilot. Lietali sme totiž na lietadlách typu MiG-21, ktoré boli schopné lietať až do stratosféry, do výšky 18 až 20 km. Už z tejto výšky bolo vidieť, že nebo nie je modré, ale že vesmír je aj vo dne čierny, horizont nie je rovný, ale zaoblený. Kozmický let ma uistil v tom, že Zem je guľatá,“ povedal Bella pred časom aj pre portál zive.sk.