Päť týždňov do parlamentných volieb: Pozrite si najbizarnejšie momenty letnej kampane!

Kuriozita na kuriozite! Aj tak by sa dali v skratke definovať niektoré kúsky, ktoré politici predvádzajú pred predčasnými septembrovými voľbami. Vyzerá to tak, že sa nezastavia pred ničím.

Fotogaléria 11 fotiek v galérii

Neváhajú skočiť do Dunaja, vodnej nádrže či vypúšťať holubice a sľubovať nesplniteľné. Mnohí zas trénujú herecký a spevácky talent, iní svoju kondičku, zatiaľ čo ďalší stavili radšej na zábavu pre deti. Aké najväčšie bizarnosti sa v kampaniach zatiaľ objavili?

Netradičné kúpanie

Miroslav Suja a Milan Mazurek, Republika

- Odídenci z ĽSNS mávajú často veľmi osobitú komunikáciu, čo sa týka kampane. Svoje nové posily predstavujú skrz videá z posilňovne a svoje názory šíria prevažne prostredníctvom sociálnych sietí. Nebolo tomu inak ani teraz, keď sa rozhodli, že v rámci výzvy, ktorú si dali, prejdú za jeden deň 26 vodných nádrží. Vo všetkých, ktoré boli podľa ich slov na to vhodné, si Suja s Mazurekom aj zaplávali. Hovoria, že chceli ukázať, že „Slovensko ponúka skutočné poklady“.

Vypúšťanie holubíc

Robert Fico, Smer-SD

- Populizmus v plnej paráde. Aj tak by sa dal nazvať predvolebný míting, ktorý zorganizoval Smer v Rimavskej Sobote. Nechýbala kapela La Gioia, stovky dôchodcov či stále recyklované príhovory. Fico pripomína, že práve v spomínanom meste sa v roku 2021 uskutočnil protest proti pandémii, kde vyhadzovali čiapky a rúška do vzduchu na znak boja proti terajšej vláde. „Mávali sme tými čapicami, že ich vyženieme. Boha, my ich vyženieme, nebojte sa, keď všetci dobre zaberieme, tak 30. septembra po nich nezostane ani mastný fľak,“ zaspomínal Fico. Na námestí si potom šéf Smeru neodpustil ani obligátne gesto a do vzduchu vypustil bielu holubicu.

Divadielko s hercom

Jana Bittó Cigániková, Saska

- Poslankyňa spojila sily s hercom Cinkotom a spoločne vydali už štyri časti, kde k nej príde zakaždým prezlečený za iného bežného človeka. Najprv to bol robotník, potom policajt a nakoniec upratovač. Celé to má pôsobiť humorne a odľahčene, ľudia na internete to však považujú skôr za vtip. Saska do svojej kampane angažovala aj ďalšieho herca Jozefa Vajdu, ktorý im do podcastu načítal program

Stretnutie s antisemitom

Andrej Danko, SNS

- Meno Daniel Bombic alias Danny Kollar asi netreba nikomu rozsiahlo predstavovať, keďže ide o azda najznámejšiu tvár dezinformačnej scény. Do svojich diskusií, ktoré antisemita vysiela na youtube, si neraz zavolal aj takých politikov, akými je šéf Smeru Robert Fico či podpredseda Róbert Kaliňák. Jeho povesť konšpirátora neprekážala ani Andrejovi Dankovi, ktorý sa s ním stretol v Londýne a natočil s ním jednu časť Kollárovej relácie. „Dal som pivo v Londýne s týmto týpkom. Poznáte ho? Danny Kollar,“ pochválil sa na sociálnej sieti šéf SNS. Na Bombica sú aktuálne na Slovensku vydané tri zatykače.