Európska únia bola podľa Blanára založená na mierových základoch: Cesta Slovenska však nebola jednoduchá

Európsku úniu (EÚ) založili podľa ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraja Blanára (Smer-SD) na mierových základoch. Táto hodnota by mala byť jej silným pilierom aj v súčasnosti. Uviedol to pri príležitosti stredajšieho (1. 5.) 20. výročia vstupu Slovenska do EÚ.

Pripomenul, že Slovensko, je už 20 rokov plnohodnotným členom Európskej únie, súčasťou spoločenstva štátov, ktoré spolu zdieľajú hodnoty a ciele, akými sú mier, sloboda, demokracia a rešpekt voči rozmanitosti jeho členov. "Odmietame spochybňovanie členstva Slovenska v EÚ. Sme členom silnej európskej rodiny a áno, v každom spoločenstve sa vyskytnú problematické veci, no treba ich riešiť vo vzájomnom dialógu, riešiť i témy, ktoré sú ťažšie, ale dôležité pre jej budúcnosť, a nezabúdať pritom na silné mierové základy, za ktoré získala EÚ v roku 2012 Nobelovu cenu za mier," uviedol minister. Prieskum volieb do NR SR: Tesný rozdiel medzi prvým a druhým miestom, kto by sa do parlamentu nedostal? Poznamenal, že členstvo v EÚ prinieslo Slovensku množstvo benefitov ako napríklad eurofondy, viac pracovných príležitostí, používanie jednotnej meny, možnosť slobodne cestovať a v rámci programov na podporu vzdelávania, ako je napríklad Erasmus, tiež študovať a získavať skúsenosti v zahraničí. 1

2 pokračovanie