Tínedžerke oznámili, že je v 5. týždni tehotenstva: Čo sa stalo o pár dní, otriaslo jej svetom

Len 17-ročná Aimee Stevens z anglického mesta Calne prežívala bežné problémy tínedžerky. Učila sa na skúšky, brigádovala v reštaurácii a užívala si vzťah s priateľom.

V júli 2019 sa vybrala na rutinnú antikoncepčnú injekciu, na ktorú chodila každé tri mesiace, v tom čase už vyše roka. Sestričke povedala, že má bolesti ako pri menštruácii, tak jej spravili tehotenský test. Vyšiel pozitívne, no výsledok sa zobrazil slabo a tak sestrička usúdila, že je Aimee v piatom alebo šiestom týždni tehotenstva. ,,Zavolala som otcovi bábätka, bol tiež zmätený. Nemala som žiadne brucho, nepribrala som, nemala som tehotenské chute, nič. Nikto si nič nevšimol, ani kamaráti, kolegovia či mama, ktorá ma videla každý deň,“ cituje The Sun tínedžerku.

Tri dni po šokujúcej správe trpela Aimee neznesiteľnými bolesťami chrbta. ,,Myslela som si, že je to zápcha, alebo horšie – potrat,“ opísala. Behala stále na toaletu, o polnoci sa rozhodla, že sa ani nebude vracať späť do postele. Aimee sedela na záchode a popri tom zvracala do umývadla, ktoré bolo hneď vedľa, keď zrazu pocítila zvláštnu úľavu. Synček z nej prakticky vypadol. ,,Videla som jeho ohnuté nožičky a zadoček, tak som ho zdvihla,“ opisuje osudnú noc. So synom v náručí šla zobudiť mamu Becki (40), ktorej ešte ani nestihla povedať, že je tehotná.

Tá dcére zavolala záchranku. Zdravotníci odhadli, že jej synček Ché sa narodil v 38. týždni. ,,Placentu som spláchla do záchoda, preto to nevieme presne,“ hovorí mamička Aimee. Keď ráno zavolala šéfovi, prečo nemôže ísť na brigádu, a zvestovala novinku kamarátom, nikto jej nechcel veriť, až kým im neposlala fotky bábätka. Teraz má Ché už 16 mesiacov. ,,Nevedela som, ako sa starať o bábätko, ale naučila som sa to celkom rýchlo. Ché sa má skvele, pobehuje ako šialený a veľa rozpráva,“ hovorí mladá mamička.