Laura a jej manžel sa s tehotnou ženou dohodli na adopcii jej bábätka: Šokujúce odhalenie v deň pôrodu!

Rodina z Kalifornie celé mesiace žila s pocitom, že si od tehotnej ženy adoptujú dievčatko a budú mu môcť poskytnúť všetku svoju lásku. Realita však bola úplne iná!

Laura a Matt Trayte majú synčeka, avšak túžili po adopcii ďalšieho dieťaťa, ktoré by mohli zahrnúť svojou láskou. Keď sa o ich plánoch cez Facebook dozvedela 34-ročná Elizabeth Jones, rozhodla sa rodinu kontaktovať, uvádza portál Inside Edition.

Pár sa s mladou ženou okamžite stretol a Elizabeth im priniesla snímok zo sonografického vyšetrenia. „Často som ju nazývala našou hrdinkou, pretože vďaka nej sa nám náš sen stával skutočnosťou. Cítila som, ako keby sme našli perfektného človeka, ktorý je súčasťou našej rozrastajúcej sa rodiny. Náš vzťah bol založený na láske k tomu dieťaťu,“ znejú Laurine slová.

O 6 mesiacov neskôr, keď nastal dlho očakávaný termín pôrodu, sa manželia so svojím synom vybrali do amerického štátu Tennessee, kde sa malo narodiť ich vytúžené dieťa. Po ceste do nemocnice dokonca nakrútili video, aby ukázali svoje nadšenie a radosť. V tom im začali prichádzať správy od Elizabeth, ktorá im oznámila, že dieťa prichádza na svet.

„Och môj bože. Máme dieťa,“ znela jedna zo správ. Povedala im, že bábätko sa narodilo v sanitke. Keď však rodina konečne dorazila do nemocnice, ostala v šoku. „Prišla za nami zdravotná sestra a povedala nám, že síce evidujú niekoho s tým istým menom, ale prišla sama a nie sanitkou. Do nemocnice prišla s bolesťami chrbta a panvy, ale tehotná nebola,“ povedala Laura a pokračovala: „Bola som zmätená. Nikdy mi ani len nenapadlo, že v skutočnosti nemusela byť tehotná“.

Portál Inside Edition požiadal Elizabeth Jones o vysvetlenie, či o tehotenstve a pôrode klamala, avšak na otázky odmietala odpovedať. V súvislosti s adopčnými podvodmi bola zatknutá a priznala sa k ôsmim zločinom.

„Neexistujú slová, ktoré by opísali šok, traumu a bolesť, ktoré sme cítili a stále cítime, keď sme sa dozvedeli, že nikdy nebola tehotná,“ opisuje svoje pocity Laura. Rodiča varujú ostatných, ktorí si chcú adoptovať dieťa. Naliehajú na ľudí, aby si najali právnika, ktorý sa špecializuje na adopcie, aby ich týmto procesom sprevádzal. Mali by si tiež získať všetky potrebné dôkazy o tehotenstve matky od lekára a preskúmať skupiny na sociálnych sieťach, kde ľudia diskutujú o podvodoch s adopciou.