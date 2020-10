Historická operácia v dejinách Slovenska: Už je známy pevný dátum! Ktoré okresy otestujú ako prvé?

Do konca októbra Ozbrojené sily (OS) SR pripravia a počas novembra zrealizujú plošné testovanie obyvateľstva v súvislosti s novým koronavírusom.

Po mimoriadnom rokovaní vlády to uviedol minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) s tým, že pôjde o operačnú misiu s názvom Spoločná zodpovednosť. Uviedol, že plánujú nasadiť všetkých disponibilných vojakov, policajtov, hasičov.

V najbližších dňoch každý starosta a primátor podľa Naďa môže očakávať návštevu, kde budú prebraté detaily. "Dôležitým aspektom bude pilotné testovanie," povedal Naď s tým, že 24 . - 25. októbra sa uskutoční v okresoch Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín a Bardejov. "To, čo chystáme teraz, nemá vo svete obdobu," poznamenal šéf rezortu obrany. Viacero krajín podľa neho už pripravuje podobné opatrenia.

Naď poprosil ľudí o zodpovednosť pri testovaní aj v komunikácii. Odkázal tiež politickým partnerom, aby prestali politikárčiť. Minister vopred poďakoval každému vojakovi za to, čo odvedie v tejto operácii. "Ste pripravení. Spoločne to zvládneme a budeme ťahať za jeden povraz," odkázal armáde.

Predseda vlády Igor Matovič (OĽANO) verí, že armáda dokáže po logistickej stránke proces zorganizovať. "Na to, aby sme boli úspešní, potrebujeme, aby prišlo čo najviac ľudí," povedal predseda vlády. V opačnom prípade sa budú musieť prijať opatrenia ako v Izraeli či Paríži. "Lockdown je jedna možnosť a dvojnásobné pretestovanie obyvateľstva je druhá možnosť," dodal.

Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) tvrdí, že je dôležité vedieť, kto je a kto nie je nakazený. "Kto bude nakazený, bude musieť stráviť čas v karanténe. Plne to podporujem," poznamenal po nedeľnom rokovaní vlády Sulík. Zároveň oceňuje, že v štyroch najviac nakazených okresoch dôjde k celoplošnému testovaniu.

Celoplošné testovanie podľa predsedu parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina) vyvolá veľký hnev obyvateľstva, čo chápe. Tvrdí, že je to posledná možnosť, ako odvrátiť lockdown. Zároveň vyzval opozíciu, aby nerozbíjala spoločnosť, a aby spoločne zatiahli za spoločný povraz. "Nemyslím si, že to ľudia privítajú, bude veľa nezmyselných útokov na vládu, no je to jediná možnosť, ako sa s týmto vyrovnať," poznamenal Kollár.