Takmer dvesto mŕtvych a obrovské škody na majetku: Júlové záplavy v Nemecku bolo možné predvídať

To, že v noci zo 14. na 15. júla dôjde k "extrémnej (poveternostnej) udalosti", bolo jasné dva dni predtým, než prišli ničivé záplavy, uviedol pred vyšetrovacím výborom krajinského parlamentu meteorológ Sven Plöger.

More flash floods hit southern parts of Germany, adding to the devastation after flooding in the country killed more than 150 people.



Get the latest on the floods in Europe: https://t.co/TL3YtpeK1b pic.twitter.com/GvW5qZtQko