V Bratislave sa začínajú diať veci: Kvôli koronavírusu zavrú veľké množstvo škôl!

Bratislavský samosprávny kraj sprísňuje preventívne opatrenia proti šíreniu nového koronavírusu.

V spolupráci s riaditeľmi stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK bude prerušené vyučovanie na všetkých stredných školách v Bratislavskom kraji.

„Bratislavský samosprávny kraj prijal za posledné dni sériu bezpečnostných preventívnych opatrení, ktoré by mali znížiť riziko prenosu koronavírusu. Nič nenechávame na náhodu a v rámci našich možností robíme maximum proti šíreniu vírusu. Našou zodpovednosťou je ochrániť zdravie a životy obyvateľov kraja a preto konáme. Stále platí, že najúčinnejšou zbraňou je prevencia. Tieto opatrenia sa týkajú zariadení, ktoré sú v kompetencii župy,“ vyhlásil po zasadnutí krízového štábu Juraj Droba, predseda Bratislavského samosprávneho kraja.

ŠKOLY

„Za posledné dni sa nám ozvali riaditelia škôl, že majú žiakov, ktorí prišli do priameho kontaktu s infikovanými. Preto sme sa v spolupráci s riaditeľmi stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK rozhodli prerušiť vyučovanie na všetkých stredných školách v Bratislavskom kraji.“ Vyučovanie bude prerušené od pondelka 9. do piatku 13. marca. Zatvorené budú nielen stredné školy aj plavárne Na Pántoch, na Drieňovej a na Tomášikovej. Prerušenie vyučovania sa týka aj všetkých osemročných gymnázií, aj základných škôl na Dunajskej a Teplickej. ZŠ v Malinove zostáva otvorená. Župa zatvára strednú odbornú školu v Malinove. Dôvodom je, že najmä fakt, že veľké množstvo žiakov na stredných školách v našom kraji pochádza z okresu Malacky, kde už bol potvrdený výskyt koronavírusu. Župa apeluje na zamestnávateľov, ak je to možné, aby dali aspoň jednému z rodičov home office.

Zatvoria aj Základnu školu v Starom meste

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto kvôli koronavírusu preventívne uzatvára Základnú školu Hlboká od pondelka 9. marca do 18. marca. Niektoré z detí boli v priamom kontakte s potvrdenými infikovanými osobami

„Dozvedeli sme sa, že niektoré deti boli v priamom kontakte s potvrdenými infikovanými osobami. Nechceme nič podceniť, preto školu radšej uzatvárame. Zatiaľ na desať dní, situáciu budeme priebežne monitorovať a vyhodnocovať. Rodičia budú informovaní o všetkých našich zisteniach a krokoch,“ uviedla starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová, pričom ubezpečuje, že budú sledovať aj ostatné základné školy a na hodinovej báze vyhodnocovať situáciu. „V prípade najmenšieho podozrenia uzavrieme aj ďalšie základné školy v Starom Meste, ktoré sú v našej pôsobnosti,“ doplnila Z. Aufrichtová.

„Deti dostanú elektronicky pokyny na domáce úlohy od svojich učiteľov,“ informovala riaditeľka školy Adriana Šišková.

UK a STU prijali tiež bezpečnostné opatrenia

Vzhľadom na správy o šírení koronavírusu COVID-19 a vrcholiacu epidémiu chrípky sa rektori Univerzity Komenského v Bratislave a Slovenskej technickej univerzity rozhodli prijať preventívne opatrenia s cieľom predísť šíreniu nákazy. "Keďže sme dve najväčšie univerzity s viac než 30 tisíc študentami a prevádzkujeme najväčšie slovenské študentské mesto v Mlynskej doline, berieme situáciu mimoriadne vážne a cítime zodpovednosť za zdravie našich študentov a zamestnancov. Opatrenia prijal krízový štáb, ktorého sa zúčastnila aj hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre epidemiológiu a konzultovali sme ich aj s Hlavným hygienikom Slovenskej republiky," uvádza vedúca rektorátu Martina Mášiková.

Od pondelka 9. marca 2020 do soboty 21. marca 2020 prerušujú na dva týždne prezenčnú výučbu. Pedagogický proces bude prebiehať formou samoštúdia alebo inou vhodnou metódou. Podrobnosti stanovia dekanky a dekani fakúlt a nimi poverené osoby.

Rektori obidvoch univerzít po konzultácii s verejnými autoritami na základe rozhodnutia krízového štábu dôrazne odporúčajú študentom bývajúcim na internátoch, aby počas prerušenia prezenčnej výučby odišli domov. Upozorňujeme, že v prípade výskytu nákazy na internátoch sa ubytovaní budú musieť podvoliť karanténnemu režimu. V prípade, ak internáty do 11. marca 2020 neopustí nadkritické množstvo študentov, môžu byť rektori nútení nariadiť uzatvorenie internátov.

DOMOVY SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Už v piatok vydal Úrad verejného zdravotníctva zákaz návštev na všetkých lôžkových oddeleniach a požiadal poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, aby dôsledne dodržiavali hygienicko-epidemiologický režim na všetkých oddeleniach a prísnu bariérovú ošetrovateľskú techniku u pacientov podozrivých z ochorenia COVID-19 a naďalej v prípade potvrdenia tohto ochorenia. Zákaz návštev platí aj v zariadeniach sociálnych služieb.

KULTÚRNE ZARIADENIA

Bratislavský samosprávny kraj dôrazne neodporúča v súčasnej dobe organizovanie akýchkoľvek podujatí, predstavení, premiér. Kultúrne zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK predstavenia rušia.

DOPRAVA

„BSK prevádzkuje regionálne prímestské spoje po celom kraji. Od pondelka sme niekoľkonásobne zvýšili dezinfekciu autobusov. Od štvrtka sme nasadili najúčinnejšiu formu dezinfekcie. V pondelok budú týmto spôsobom dezinfikované všetky spoje. Aj vzhľadom na to, že máme veľa žiakov z Malaciek, rozhodli sme sa dezinfikovať prioritne tie spoje, ktoré boli v inkriminovanej oblasti,“ vysvetlil Juraj Droba.