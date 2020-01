Meghan sa po úteku do Kanady konečne ukázala: Jej pohľad hovorí za všetko

Pozrite si tento príspevok na Instagrame

Earlier today, Meghan visited the Downtown Eastside Women’s Centre. To return to mainland Canada, Meghan flew on a sea plane from Vancouver Island í ¼í·¨í ¼í·¦ • • Coat: @barbour “Epler” coat Jumper: @therow seen on “Suits” Boots: @lechameau1927 Women’s Le Chameau Jameson Quilted boots Bag: @cuyana Classic Leather Tote • • • • #harryandmeghan #royalbaby #royalwedding2018 #britishroyals #duchessmeghan #meghanandharry #meghanmarkle #princeharry #l4l #f4f #babysussex #dukeandduchessofsussex #duchessofsussex #dukeofsussex #royalfamily #royals #london #fashion #princewilliam #katemiddleton #youngroyals #dukeofcambridge #duchessofcambridge #princegeorge #queenelizabeth #archieharrisonmountbattenwindsor