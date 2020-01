Bývalá asistentka Meghan dobre pozná a škandál ju neprekvapil: Zvládne toto Harry?!

Gina Nelthorpe-Cowne spoznala herečku Meghan Markle v roku 2014, keď hviezdila v seriáli Kravaťáci.

Stala sa jej asistentkou a pomáhala jej získavať sponzorov a zmluvy so značkami. S Meghan sa stali aj dobrými priateľkami a ona sa nečuduje, že princ Harry čaru herečky podľahol. ,,Nepochybovala som o tom, že Harry je do nej po uši zamilovaný, keď mi Meghan zverila, že sa už tak zblížili, že idú na svoju prvú dovolenku. To bol rok 2016. Aj ja som podľahla kúzlu Meghan, ako všetci ostatní. Mala srdečnú povahu, schopnosť upokojiť a vyvolať vo vás pocit, že ste jediný človek na svete, na ktorom záleží,“ opisuje Gina podľa Dailymail. ,,Vedela som hneď, že uchváti toho chlapca so zlomeným srdcom, ktorého sme v detstve videli kráčať za maminou rakvou,“ hovorí.

Ale asistentka začala mať obavy, keď začal byť ich vzťah vážny. ,,Spomínam si, ako sme popíjali víno v Londýne a vysvetľovala som jej, že sa bude musieť vyrovnať s obrovskými očakávaniami britského ľudu aj kráľovskej rodiny. Jej reakcia bola, že zdvihla ruku a umlčala ma,“ povedala Gina s tým, že Meghan reagovala, že je šťastná a nechce počuť nič negatívne. Asistentka sa v tej chvíli prvýkrát cítila v jej prítomnosti nepríjemne. ,,Vtedy som to netušila, ale to bol začiatok konca nášho priateľstva aj profesného vzťahu,“ uvedomuje si teraz.

Ginu škandál ohľadom odchodu Harryho a Meghan z kráľovskej rodiny neprekvapuje. ,,Keď som počula, že plánujú taký drastický krok, nebola som úplne prekvapená. Z prvej ruky som vedela, že Meghan je v prvom rade biznismenka a toto je pre ňu skvelý čas vrátiť sa späť, kde predtým skončila, a budovať svoju kariéru ako herečka a verejná osoba. A ak to znamená vytrhnúť Harryho z kráľovskej rodiny do jej sveta – podľa nej ,reálneho sveta´- tak to tak bude,“ zhodnotila. ,,Jediné, čo ma prekvapilo, bola rýchlosť, s akou ´Megxit´ prišiel. Myslela som, že to pár rokov vydrží a potom odíde.“

,,Jej rozhodnutie posunúť sa vpred v živote môže vypadať náhle a bezohľadné k tým, ktorých nechá za sebou. Už zo spravila viackrát, aj mne,“ odhaľuje Gina tajomstvá Meghaninej povahy. ,,Je to veľmi ambiciózna žena a keď je čas posunúť sa v živote, Meghan vždy našla spôsob, ako zatvoriť dvere za minulosťou. Spravila to tak aj so svojím otcom, súrodencami, prvým manželom či so mnou.“ Otázka je, či má takúto schopnosť odpútať sa od minulosti a blízkych aj Harry, ktorý v Británii za sebou nechá všetko, čo pozná. ,,Som si istá, že je to jej vplyv na Harryho, čo ho odtŕha od rodiny. Nemyslím, že by nemal vlastnú vôľu, ale čo Meghan chce, to dostane,“ myslí si Gina.