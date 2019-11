Harrymu a Meghan zamrzne úsmev na tvári: Princ Charles im urobí rázny škrt cez rozpočet!

Bezstarostné časy sú preč! Princ Charles je najdlhšie čakajúcim následníkom trónu na svet. Jeho pozícia sa však zrejme čoskoro zmení.

Kráľovná Alžbeta II. sa dožíva už 93 rokov. Hoci sa snaží plniť svoje povinnosti poctivo, vo svojom veku je to už veľmi namáhavé. Preto sa povinnosti snaží postupne odovzdať svojmu následníkovi – princovi Charlesovi a jeho synovi Williamovi.

Charles by mal zastávať funkciu princa regenta. Regenstvo je zvláštny inštitút, ktorý od počiatku 19. storočia v Británii nebol využívaný. Princ regent vládne za života kráľa alebo kráľovnej, pokým nezomrú a on sa v daný moment stane plnohodnotným panovníkom. „Plány na to, aby sa Charles ujal moci, už prebiehajú nejaký čas. K presunu moci na neho už dochádza. Jej Veličenstvo má už vyše 90 rokov a pochopiteľne nezvláda toľko práce,“ píše denník The Sun.

Kráľovná pred piatimi rokmi zvládala okolo 600 oficiálnych vystúpení za rok. Vlani ich bolo už len 283, kým Charles za ňu vykonal 507. S ďalšími povinnosťami pomohli princezná Anna, princ William a ostatní oficiálni členovia rodiny.Ani Andrew, ktorý je kráľovniným obľúbencom,“ dodáva Sun.

Charles a jeho syn William dlho volajú aj po zmenšení oficiálnej časti britskej kráľovskej rodiny. Teda že v zastupovaní štátu budú vystupovať a z daní poplatníkov budú platení len priami následníci trónu a ich partneri. V tejto chvíli by to bola kráľovná a princ Philip, Charles s Camillou a William s Kate a s deťmi. Princezná Anna, princovia Andrew a Edward, princ Harry a ich rodiny by sa už nemohli spoliehať na štátnu rentu. „Charles si uvedomil, že má šancu sa zachovať ako kráľ, a konal veľmi rozhodne. Bol to moment, kedy sa zachoval ako princ regent, tieňový kráľ,“ cituje britský denník.

Z odstavenia princ Andrewa sú nešťastné jeho dcéry princezné Beatrice a Eugenie. Staršia z dcér sa má navyše o pol roka vydávať, takže škandál jej otca na oslavu jej manželstva vrhá tieň. „Charles o tom diskutoval s Williamom. Obaja vedia, ako chce ďalej viesť inštitút kráľa. Niet pochýb o tom, že až sa Harry a Meghan vrátia zo súkromnej dovolenky, postavia ich laty taktiež,“ dodáva The Sun.