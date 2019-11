Vojvodkyňa Meghan sa búri proti zverejneným informáciám: Teraz budem hovoriť ja!

Vojvodkyňa Meghan (38) obviňuje v právnych dokumentoch britské noviny Mail on Sunday a ich ďalšie dcérske spoločnosti zo zverejnenia „nepravdivých“ informácií. Tvrdí, že sa ju snažili vykresliť „negatívne“.

Podľa nových súdnych dokumentov vojvodkyňa bojuje proti niekoľkým zvestiam týkajúcich sa jej tehotenského večierka, jej vzťahu s otcom či zrekonštruovaného sídla vo Windsore. Ako uvádza portál People, vojvodkyňa Meghan podala súdne dokumenty 11. novembra.

Vojvodkyňa Meghan a princ Harry (35) obetovali veľa času a finančných prostriedkov do renovácie ich sídla Frogmore Cottage. Napriek tomu, že do úpravy záhrady, centra zelenej energie či kuchyne na mieru investovali nemalé peniaze, právne dokumenty predložené na súde High Court v Londýne ukazujú niečo iné. Podľa dokumentov v ich sídle nenájdeme spomínanú medenú vaňu za 6 500 dolárov (5 800 eur), zvukovú izoláciu proti lietadlám za 650 000 dolárov (587 000 eur), súkromné štúdio jógy či tenisový kurt.

V právnych dokumentoch sa tiež uvádza, že vo Frogmore Cottage nie je ani „hosťovské krídlo“ pre vojvodkyninu matku Doriu Ragland. Okrem odmietnutia tvrdení o ich sídle sa právna žaloba tiež sústreďuje na rozhodnutie novín zverejniť úryvky zo súkromného listu vojvodkyne a jej otca Thomasa Markle (75).

Vojvodkyňa tvrdí, že list bol zverejnený bez jej súhlasu a bol starostlivo upravený tak, aby zámerne vykreslil nepresný obraz o jej vzťahu s otcom. „Vynechané alebo zamenené časti listu dosahujú takmer polovicu skutočného obsahu,“ uvádza sa v súdnom dokumente, ktorý predložili jej advokáti zo spoločnosti Schillings.

Právny dokument sa týka aj informácie, že vojvodkyňa Meghan nepozvala na tehotenský večierok v New Yorku svoju mamu. Obhajujú sa, že toto tvrdenie je „nepravdivé a urážlivé“ voči vojvodkyni. „Matka navrhovateľky bola navrhovateľkou, samozrejme, pozvaná a tiež sa jej ponúkla, že jej kúpi letenky. Jej matka sa však nemohla zúčastniť z dôvodu pracovných povinností,“ píše sa v právnom spise.

„Tehotenský večierok, ktorý v skutočnosti stál nepatrný zlomok z falošne uvedenej sumy 300 000 dolárov (270 000 eur), zorganizovala a usporiadala jedna z jej najlepších priateliek z univerzity,“ uvádza súdna správa. „Pätnásť hostí, ktorí sa zúčastnili na večierku, boli jej blízki dlhodobí priatelia, s ktorými sa poznala viac ako 20 rokov,“ pokračuje právny dokument.

V reakcii na nové právne dokumenty sa britský The Mail on Sunday rozhodol v konkrétnej veci aj naďalej obhajovať. „V tomto dokumente nie je nič, čo by zmenilo našu pozíciu,“ uviedol ich hovorca pre BBC.

Princ Harry, ktorý tento týždeň sprevádzal syna Archieho a manželku na stretnutí play-off vo Windsore, rovnako vedie niekoľko súdnych sporov. Týkajú sa údajne nezákonného odpočúvania hlasovej schránky.