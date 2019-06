Priemerný Slovák ročne vyhodí 160 kg potravín: Odborníci radia, ako tomu jednoducho zabrániť

Priemerný obyvateľ Slovenska ročne vyprodukuje viac ako 160 kilogramov potravinového odpadu, čo predstavuje hmotnosť dvoch veľkých chladničiek.

Takmer každá desiata domácnosť dokonca potraviny vyhadzuje každý deň. Upozorňuje na to občianske združenie Free food, podľa ktorého však každý môže urobiť niečo preto, aby boli tieto čísla nižšie.

"V chladničke by ste mali mať poriadok a poznať jej obsah aj po pamäti. V takom prípade sa vám nestane, že kúpite niečo, čo sa už v chladničke nachádza," odporúča stránka kampane Odpadlíci - Boj o prežutie, na ktorej občianske združenie spolupracuje so spoločnosťou Klarstein. Ďalším tipom je ukladať čerstvé potraviny do zadných častí chladničky a staršie vytiahnuť dopredu.

Podľa "odpadlíkov" je tiež pri znižovaní potravinového odpadu dobré naberať si menej jedla. "Veľakrát sa stáva, že oči by jedli a na tanier si naložíme viac, ako sme schopní zjesť. Potom nedojedené zvyšky končia v koši. Naberte si tak radšej menej a v prípade potreby si naložíte znova," radia.

Ľudia tiež podľa stránky potraviny často vyhadzujú, pretože nerozlišujú dátumy minimálnej trvanlivosti a dátum spotreby. "Dátum spotreby vyjadruje dobu, dokedy je potravina zdravotne v poriadku a po tomto dátume je už nepredajná. Dátumom minimálnej trvanlivosti sa označuje obdobie, kedy je potravina v najvyššej kvalite. Po uplynutí tohto dátumu je však potravina naďalej zdravotne v poriadku," vysvetľuje.

Kampaň uznáva, že dodržiavať opatrenia proti plytvaniu jedlom môže byť náročné. Odporúča preto motivovať sa. "Evidujte si, koľko ste vďaka týmto pravidlám dokázali ušetriť za týždeň či mesiac. Kalkulačka a životné prostredie hovoria celkom jasne - obmedziť plytvanie jedla sa oplatí. Pocíti to nielen vaša peňaženka, ale aj príroda," zdôrazňuje.