Michal Šimečka si uvedomuje dôležitosť členstva Slovenska v EÚ: Nie je to garantované ani samozrejmé!

Členstvo Slovenska v Európskej únii (EÚ) nie je garantované ani samozrejmé. Bez členstva by bola SR omnoho zraniteľnejšou a chudobnejšou krajinou. Na tlačovej konferencii k 20. výročiu vstupu Slovenska do EÚ to uviedol podpredseda parlamentu a predseda Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka. Je presvedčený, že šlo o jednu z najdôležitejších udalostí slovenských dejín, ktorá je porovnateľná so SNP alebo Novembrom '89.

"Členstvo SR v EÚ je jednoznačne pozitívne a dôležité a je mi ľúto, že 20 rokov po vstupe treba opakovať, aké sú jeho výhody," poznamenal Šimečka. Poukázal na to, z členstva čerpá Slovensko geopoliticky, ekonomicky, bezpečnostne a spoločensky. Krajina žije v mieri, je rovnocenným partnerom veľkým štátom, má voľné hranice, stabilnú menu a využíva eurofondy. "Som rád, že si môžeme povedať, že sme hrdým, rovnocenným a vyspelým členom EÚ," skonštatoval Šimečka. Juraj Blanár o vstupe Slovenska do Európskej únie: Patrí to k najvýznamnejším medzníkom samostatnosti štátu! Kandidátka PS do volieb do Európskeho parlamentu a bývalá diplomatka Ľubica Karvašová priblížila, že po vstupe do Únie začalo Slovensko veľmi rýchlo dobiehať západné krajiny a úroveň v členských štátoch. "Lebo ako malá a proexportná ekonomika nám svedčí byť súčasťou spoločného európskeho trhu. Aj pracovné miesta, ktoré na Slovensku vznikli od roku 2004, tu máme vďaka tomu, že sme súčasťou Európskej únie a jednotného trhu," podotkla Karvašová. Súčasná vláda podľa neho ťahá Slovensko preč z Únie na východ. Šimečka tvrdí, že SR čelí kritike, má konflikt s európskymi inštitúciami a partneri sa obávajú zdieľať so slovenskou vládou citlivé informácie. "Trajektória je veľmi zlá, skoro by som povedal desivá, a treba si v každej chvíli uvedomovať, že to nie je samozrejmé, garantované a nie je to naveky. Nech nám je Veľká Británia a brexit odstrašujúcim príkladom a mementom," povedal. Zároveň vyzval Slovákov, aby prišli voliť v júnových eurovoľbách.