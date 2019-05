Forenzní experti zrekonštruovali tváre košických mučeníkov: Pred 400 rokmi zomreli krutou smrťou

Stali sa obeťami náboženskej nenávisti! Marek Križin, Štefan Pongrác a Melichar Grodecký boli usmrtení v roku 1691 v čase povstania Gabriela Betléna.

Odborníkom sa podarilo z ich pozostatkov zistiť nielen to, akými mukami prechádzali pred smrťou, ale svetoznámemu brazílskemu 3D dizajnérovi sa podarilo aj zrekonštruovať ich tváre. Veriaci sa tak môžu pozrieť do očí svätcov a vidieť, ako reálne vyzerali. Spájala ich spoločná viera a odhodlanie. Kňazov umučili 7. septembra 1619 v Košiciach povstaleckí vojaci po tom, ako odmietli zaprieť svoju katolícku vieru. Antropologická obhliadka po dlhých 400 rokoch potvrdila brutalitu a krutosť páchateľov. Podľa cirkevného historika Petra Zubka to dosvedčuje úmyselnú a pomalú vraždu. Fotogaléria 5 fotiek v galérii

„U Štefana Pongráca sme zistili poranenia na temennej kosti na ľavej strane, čo mohlo byť po bodnutí do hlavy, a aj poranenie v oblasti krku. Predpokladáme, že zranenia boli charakteru, keď oslabili telo a oni postupne umierali,“ uviedla Michaela Dörnhöferová z katedry antropológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Podľa historikov im odťali hlavy a telá pohodili do priekopy.

Reálna podobizeň

Dnes sa týmto mučeníkom môžu ľudia konečne pozrieť do očí. Rekonštrukcia ich podobizne vznikla antropologickým skúmaním a následnou digitalizáciou ich pozostatkov. Na projekte sa podieľal medzinárodný forenzný tím. Finálnu podobu tvárí kňazov vytvoril svetovo uznávaný brazílsky 3D dizajnér Cicero Moraes. Člen forenzného tímu a odborník na 3D skenovanie Jiří Šindelář vyhlásil, že spôsob, ktorý Moraes využíva na rekonštrukciu tváre, je viac vedou než umením.

„Podoba tváre na viac ako 90 percent zodpovedá realite, zostávajúcich desať percent je už potom účes, farba vlasov či farba očí, čo sú informácie, ktoré bez zložitých analýz DNA a podobne nemáme šancu zistiť,“ uviedol. Podľa jeho slov im tieto zostávajúce informácie pomáhajú vyplniť historické pramene o ich pôvode. Kosti mučeníkov sú uložené v relikviároch v Trnave a maďarskom Ostrihome.

Vek Melichara Grodeckého podľa lebky určili na 30 až 40 rokov, výšku do 176 cm.

Marek Križin mal podľa antropológov skonať ako 30- až 35-ročný, vysoký bol približne 169 cm.

Štefanovi Pongrácovi odhadujú odborníci vek na 40 až 45 rokov a výšku 167 až 178 cm.