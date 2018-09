Danny DeVito (73) dostal cenu za celoživotné dielo: Vyzdvihli hlavne jeho všestrannú kariéru

Americký herec Danny DeVito si v sobotu na Medzinárodnom filmovom festivale v španielskom San Sebastiáne prezval cenu za celoživotné dielo.

Informovala o tom agentúra AP. Vedenie festivalu vyzdvihlo "všestrannú" kariéru 73-ročného DeVita v oblasti filmu, televízie a divadla, ktorá trvá už takmer päť desaťročí.

Počas tohto obdobia herec spolupracoval s viacerými poprednými režisérmi ako Tim Burton, Francis Ford Coppola, Miloš Forman či Ivan Reitman.

DeVito na festivale prezentuje film Piadinôžka, animovanú dobrodružnú komédiu, v ktorej nahovoril snežného muža. Držiteľ cien Zlatý glóbus a Emmy je súčasne režisérom i filmovým producentom. Momentálne účinkuje v úspešnom sitkome It's Always Sunny in Philadelphia. Cenu Premio Donostia odovzdávajú na festivale v San Sebastiáne od roku 1986 "veľkým osobnostiam filmu ako poctu ich práci a kariére". Tento rok sa ich laureármi stanú aj britská herečka Judi Denchová a japonský filmár Hirokazu Kore'eda.

Medzi držiteľov tohto ocenenia patria Gregory Peck, Robert De Niro, Susan Sarandonová alebo Meryl Streepová. V poradí 66. ročník Medzinárodného filmového festivalu v San Sebastiáne, najstaršieho a najprestížnejšieho podujatia svojho druhu v španielsky hovoriacom svete, sa koná v dňoch 21.-29. septembra.