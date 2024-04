Olly († 13) tragicky zahynul po surovom útoku tínedžerov: Polícia zverejnila zvrátené správy vrahov, ako plánovali útok

Na nebohého 13-ročného Ollyho Stephensa spomínajú ako na milého tínedžera, ktorý sa vždy zastával slabších. Jeho dôverčivú povahu však využila sadistická trojica, ktorá ho vylákala na brutálnu smrť.

Dňa 3. januára 2021 bol láskavý a milujúci Olly Stephens zavraždený vo veku len 13 rokov - sadistickými tínedžermi, ktorí sa chceli pomstiť, píše Mirror. Na dobrosrdečného tínedžera, ktorý žil so svojou rodinou na predmestí Readingu Emmer Green, si jeho blízki spomínajú ako na človeka, ktorý sa vždy zastával slabších. A tak keď Olly videl zábery ponižovania mladšieho chlapca v skupine na Snapchate, prirodzene sa pokúsil upozorniť svojho staršieho brata a video mu odovzdal.

Keď sa dvaja chlapci z tej istej skupiny na Snapchate dozvedeli, že sa pokúsil mladšiemu dieťaťu pomôcť, reagovali zúrivo a obvinili ho, že donáša, ako pre BBC News povedal DCI Andy Howard, ktorý viedol vyšetrovanie polície. Správy, ktoré polícia neskôr preskúmala, ukázali, ako obaja chlapci, ktorí mali v čase útoku 13 a 14 rokov, plánovali vraždu s treťou osobou - 14-ročným dievčaťom, ktoré sa s nimi osobne stretlo až v deň Ollyho vraždy.

Najstarší z oboch chlapcov sa v hlasovej správe vyriekol odporné slová: „Keby som ho teraz videl, asi by som ho nakoniec zabil alebo niečo podobné...“ V ďalšej správe dievča, ktoré Olly poznal aj v skutočnom živote, uviedlo, že si to údajne Olly všetko zaslúži.

Najstarší chlapec sa so školáčkou dohodol, že Ollyho vylákajú do neďalekého parku, a požiadal mladšieho chlapca, aby si so sebou vzal nôž. V mrazivej hlasovej poznámke zaznamenanej noc pred Ollyho vraždou sa dievča podľa všetkého tešilo na útok.