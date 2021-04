Sexbomba Javorčeková tentoraz ukázala všetko: Z erotických záberov sa pánom zakrúti hlava

Nehanbí sa ukázať svoje prednosti! Modelka Lucia Javorčeková (31) je dobre známa nielen na Slovensku, ale aj vo svete. Ide o úspešnú influencerku, pretože sa môže pochváliť dvomi miliónmi sledovateľov na instagrame.

O sexbombe je známe, že nemá problém s nahotou a jej profil je plný odvážnych záberov. Ako sa však zdá, ani to nestačí, Javorčeková má profil na platenej internetovej platforme. Nový Čas sa dostal k naozaj horúcemu videu, z ktorého sa pánom doslova zakrúti hlava!

Javorčeková je sexi kosť a nemá sa za čo hanbiť. Pravidelne zásobuje svoj instagram šteklivými zábermi. Vždy však išlo o umelecké akty, pretože na podobných sociálnych sieťach by s inými fotkami nepochodila. Sú tam totiž stanovené určite pravidlá. To sa však netýka, u nás ešte nie príliš známej, ale vo svete áno, Only Fans.

Ide o platformu, kde si za sledovanie svojej „hviezdy“ či niekoho, kto sa vám páči, musíte zaplatiť. Ešte minulý rok sa brunetka netajila tým, že si tam zriadila profil.

napísala vtedy Javorčeková. A jej fanúšikovia sa nepochybne potešili. Do redakcie Nového Času prišlo video z tejto sociálnej siete, v ktorom Javorčeková ukazuje všetko, a to doslova. Najprv si pomaly prechádza prsami, a neskôr natočí kameru na mobile tak, že divákovi dopraje pohľad na jej „jaskynku zlatej ruže“.