Arménsky premiér je pripravený vyhlásiť predčasné voľby: Má však jednu podmienku

Arménsky premiér Nikol Pašinjan v stredu uviedol, že je pripravený vyhlásiť predčasné voľby v prípade, ak bude opozícia súhlasiť s jeho požiadavkami.

Arménski vyšetrovatelia tiež v stredu obvinili lídra opozície z podnecovania násilia. Informovala o tom agentúra AFP. Pašinjan navrhol konanie referenda o prijatí novej ústavy, ktoré by sa uskutočnilo v októbri. S predčasnými voľbami bude súhlasiť, ak parlamentné strany podpíšu memorandum, v ktorom sa zaviažu, že do volieb nezvolia iného premiéra. Uviedol to pred tisícami svojich prívržencov, ktorí sa zhromaždili v centre Jerevane. "Pôjdeme do volieb a uvidíme, koho rezignáciu si ľudia žiadajú," citovala Pašinjana agentúra Interfax.

V Jerevane súbežne prebiehalo aj opozičné zhromaždenie, kde odporcovia premiéra mávali arménskymi vlajkami a pokrikovali "Arménsko bez Nikola!". Arménski vyšetrovatelia tiež v stredu uviedli, že obvinili opozičného lídra Vazgena Manukjana z podnecovania násilia a výziev na zvrhnutie vlády po tom, čo naliehal na armádu, aby sa postavila súčasnému premiérovi. Bývalá sovietska republika zažíva krízu od novembra, keď premiér Pašinjan podpísal mierovú dohodu s Azerbajdžanom, sprostredkovanú Moskvou. Spečatil tým ponižujúcu porážku v šesťtýždňových bojoch s Azerbajdžanom o región Náhorný Karabach. Vyvolal tak protesty nahnevaných ľudí a výzvy, aby odstúpil.

Rozdelenosť a politická kríza sa ešte zhoršili vo štvrtok, keď Pašinjan odmietol výzvu armády, aby z postu premiéra rezignoval. Zároveň obvinil armádu z pokusu o prevrat a nariadil odvolanie náčelníka generálneho štábu Onika Gasparjana. Arménsky prezident Armen Sarkisjan v sobotu oznámil, že odmieta podpísať nariadenie premiéra na odvolanie náčelníka generálneho štábu armády. Tým sa politická kríza v krajine ešte prehĺbila.