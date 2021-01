Hviezda Oteckov Kraváriková ukončila jednu životnú etapu: Tak... A je to...

O rok staršia. Herečka Zuzana Kraváriková oslávila svoje 20. narodeniny, a tak definitívne nepatrí už do klubu násťročných.

Zuzka sa dostala do povedomia ľudí najmä vďaka stvárneniu postavy Doroty v úspešnom markizáckom seriáli Oteckovia. Vďaka tomu si získala značné množstvo fanúšikov, ktorí ju sledujú aj na jej sociálnej sieti, kde je veľmi aktívna. A tak okrem želania, pekných prianí do nového roku sa pridal aj milý odkaz a gratulácie.

Dvojnásobné priania a dvojnásobný dôvod na poriadnu oslavu. Zuzka Kraváriková sa pochválila krásnymi fotkami, kde nielenže oslavuje príchod nového roka, ale aj svoje krásne okrúhle narodeniny.

„Tak... A je to... 20 rokov na svete. Akosi viac bilancujem pri takýchto osobných míľnikoch, a vychádza mi z toho najpodstatnejšie, a to, že ďakujem. Ďakujem, že mám toľko šťastia v živote, toľko zdravia, toľko lásky a toľko príležitostí,“ zverila sa herečka, ktorá si predsavzatia síce veľmi nedáva, ale teraz jedno má. „Chcem sa stále a veľmi snažiť odovzdávať to všetko ďalej. A prajem nám všetkým a pripíjam na krajší, lepší a voľnejší rok,“ dodala.