Hviezda Oteckov Kraváriková prehovorila o tajnom frajerovi: Žiarlivostné scény!

Hviezda markizáckeho seriálu Oteckovia Zuzana Kraváriková (19) si svoj milostný život prísne stráži.

Aj keď je aktívna na svojej sociálnej sieti, kde má viac ako stotisíc fanúšikov, svojho partnera tam nevystavuje. Hoci ho ešte verejnosti neukázala, prezradila na neho niekoľko zaujímavých vecí. Kraváriková postupne dospela, s čím neodmysliteľne súvisí aj partnerský život. Jej priateľ, ktorého identitu herečka svetu ešte neprezradila, aktuálne pracuje ako IT-čkár a grafik.

„Spoznali sme sa v reštaurácii. To som chodila ešte na konzervatórium. Chodila som do jednej reštaurácie, kde vtedy pracoval aj môj brat,“ prezradila v markizáckej relácii Backstage. Okrem toho priznala, že to z jej strany bola láska na prvý pohľad, ktorú veľmi rýchlym tempom vystriedalo sklamanie. „Keď prišiel, že čo si chceme dať, a ja že toto, a on mi povedal, že to je všetko? Vtedy u mňa skončil, lebo bol až taký odporný, povedala by som, a nepáčilo sa mi to, ale chodila som tam aj naďalej,“ dodala Zuzka.

Postupom času sa však niečo zmenilo, začal sa za brunetkou obzerať, išli na rande, na ktorom nakoniec preskočila iskra. O tri mesiace to bude už rok od splanutia ich veľkej lásky. Nebol by to však vzťah, keby v ňom nezaúradovala žiarlivosť. Vo vzťahu k Zuzke je podľa nej veľmi, veľmi žiarlivý. „Ver mi a hotovo!“ znela jej odpoveď na jeho žiarlivosť.