Eurovízia 2022: Svoju cestu do finále si vybojovala aj česká skupina We are Domi!

V talianskom Turíne sa v piatok 14.5. uskutoční finále medzinárodnej hudobnej súťaže Eurovízie (Eurovision Song Contest, ESC).

Večer, ktorého priamy prenos od 21:00 má na programe ČT2, začne vystúpeniím českého zástupcu, skupiny We are Domi so speváčkou Dominikou Haškovou. Českí zástupcovia so skladbou Lights Off postúpili zo štvrtkového semifinále.

V piatok 14.5. vystúpi 20 finalistov vybraných hlasovaním a zástupcovia krajín takzvanej veľkej päťky, a síce Talianska, Francúzska, Španielska, Británie a Nemecka. Finále 66. ročníka najväčšej a najsledovanejšej hudobnej súťaže na svete sa rovnako ako obe semifinálové kolá koná v Taliansku, pretože odtiaľ pochádza víťaz minulého ročníka, rocková skupina Maneskin.

V krajine dnešného víťaza sa zase bude odohrávať budúci ESC. Za favorita považujú médiá ukrajinskú skupinu Kalush Orchestra so skladbou Stefania. Medzi ich súpermi budú okrem česko-nórskej trojčlennej formácie We Are Domi a tiež napríklad zástupcovia Portugalska, Švajčiarska, Arménska, Azerbajdžanu, Poľska, Austrálie, Srbska či Belgicka.

Česká speváčka Hašková sa narodila v Spojených štátoch, keď jej otec, hokejový brankár Dominik Hašek, hral za tím Buffalo Sabres. So svojimi parťákmi, gitaristom Casperom Hatlestadom a klávesistom Benjaminom Rekstadom sa zoznámila počas štúdia na hudobnej škole v britskom Leedse.

Prvý ročník tohto hudobného klania sa konal v máji 1956 a za najslávnejšieho víťaza v histórii ESC je považovaná švédska skupina ABBA, ktorá v roku 1974 prerazila hitom Waterloo. Medzi ďalšie slávne tváre, ktoré v súťaži uspeli, patrí Kanaďanka Céline Dionová, ktorá v roku 1988 reprezentovala Švajčiarsko.

Česká republika sa prvýkrát zúčastnila v roku 2007. Už v roku 1968 v súťaži, ktorá sa vtedy nazývala Veľká cena Eurovízie, vystúpil Karel Gott, avšak ako zástupca Rakúska.