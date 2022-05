Speváčka Hana Zagorová trpí v mukách: Veľké bolesti a ďalšia krutá diagnóza!

Česká spevácka legenda Hana Zagorová (75) priznala ďalšie zdravotné problémy. Po prekonaní ťažšej formy koronavírusu či zlomených rebier sa jej láme jedna kosť za druhou. Doktori jej po všetkých trápeniach diagnostikovali zákernú chorobu, ktorá jej komplikuje život.

Speváčka Hana Zagorová sa po dlhom čase objavila v spoločnosti, no rozhodne nemá dôvod na úsmev. Totižto pre český Blesk.cz prezradila, že ju trápia veľké bolesti. „Mám osteoporózu. To kvôli bolestiam. Zlomila som si tri rebrá,“ odhalila dôvod zrušených pracovných aktivít speváčka, ktorá sa bez podporného korzetu už ani na krok nepohne. Na Zagorovú sa zdravotné ťažkosti, žiaľ, lepia jedna radosť. Trpí celoživotnou chorobou, kvôli ktorej chodí dvakrát týždenne na transfúzie, do toho prišla ďalšia rana v podobe covidu či dokonca zlomených rebier.