Doležal je za otvorenie hotelov a reštaurácií pre zaočkovaných: Na stole má plán

Minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nom. Sme rodina) je za to, aby hotely a reštaurácie v čiernych okresoch mohli byť otvorené pre zaočkovaných.

Závisí to však podľa neho od vývoja pandemickej situácie a ten nie je dobrý. Ako minister informoval na sociálnej sieti, pre podnikateľov v sektore cestovného ruchu a gastra preto chystajú aj jesennú pomoc, hoci najviac by im pomohlo, keby mohli mať naďalej otvorené.

„Debata je aj o tom, aby sa očkovaní naozaj aj reálne zvýhodnili. To znamená, aby aj hotely a prevádzky v najčiernejších okresoch mohli byť otvorené aspoň pre zaočkovaných,“ povedal Doležal. Ako zástupca cestovného ruchu je jednoznačne za, ale zároveň vníma veľmi citlivo aj trend, rast a čísla nakazených.

Z tohto dôvodu nevie, či je správny čas uvoľňovať opatrenia v tomto duchu. „Pracujeme na tom, máme to na stole, a keď príde ten správny čas, verím, že sa mi podarí presvedčiť aj kolegov, resp. že aj kolegovia z epidemiológov dajú tomuto návrhu zelenú,“ dodal minister dopravy. O epidemickej situácii bude vo štvrtok informovať konzílium odborníkov.

Plánovaná jesenná pomoc cestovnému ruchu a gastru v rámci rezortu dopravy by mala byť v podobnom duchu ako doterajšia malá a veľká schéma pomoci na úhradu časti fixných nákladov z dôvodov pandémie koronavírusu. V oboch formách podpory je pre odvetvie určených spolu 257 mil. eur, z ktorých už ministerstvo vyplatilo vyše 120 mil. eur približne 14-tisíc subjektom.

Oprávnené obdobie na využitie pomoci aj spätne je v oboch prípadoch od apríla minulého roka. V prípade malej schémy pomoci s limitom do 200-tis. eur na subjekt oprávnené obdobie platí do konca mája a pri veľkej schéme s limitom do jedného milióna eur zatiaľ do konca marca tohto roka.. Rezort chce predĺžiť toto obdobie v druhom prípade tiež do konca mája.

Zväz cestovného ruchu SR (ZCR) v súvislosti so zhoršujúcou sa pandemickou situáciou a s aktuálnym COVID automatom hovorí o ohrození zimnej sezóny. O potrebných zmenách nastavených podmienok a možných vplyvoch na cestovný ruch, ak k ním nepríde, plánujú predstavitelia odvetvia informovať vo štvrtok predpoludním. K aktuálnej situácii sa majú vyjadriť prezident ZCR a zároveň Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska Marek Harbuľák, ako aj riaditeľky oblastných organizácií cestovného ruchu Liptov a Vysoké Tatry Darina Bartková a Lucia Blašková.

Gastro prevádzky v čiernych okresoch, ktorých počet na Slovensku od začiatku budúceho týždňa vzrastie na 36, môžu predávať iba zabalenú stravu so sebou a na donášku. Ubytovacie zariadenia v týchto okresoch môžu poskytovať iba dlhodobé ubytovanie, či krátkodobé ubytovanie v súvislosti s prácou a podnikaním. Zatvorené, resp. obmedzené musia byť aj iné služby, ako akvaparky, wellness či fitness centrá.