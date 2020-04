Prečo treba nové vozidlo zabehnúť: Kedysi to bolo potrebné, ale čo teraz?

Predajne vozidiel fungujú už od minulého týždňa v normálnom režime, musia dodržiavať opatrenia na zamedzenie šírenia koronavírusu.

Kúpili ste si nové auto a neviete, či ho treba spočiatku šetriť? V minulosti bolo zabiehanie prirodzené. Približne po 1 000 km muselo nové auto ísť do servisu, aby mu tam vymenili zábehový olej za normálny a v rámci toho motor prepláchli. Bolo to potrebné, aby sa z motora odstránili obrúsené kúsky kovu. Vďaka presnej výrobe tento obťažujúci úkon dnes už nie je potrebný. Neznamená to však, že môžete s novým vozom jazdiť naplno. Ako neublížiť motoru?

Kúpa auta počas pandémie COVID-19

od stredy 22. apríla fungujú predajne vozidiel (aj autobazáre) v normálnom režime, určité obdobie museli byť zatvorené a autá predávali len nadiaľku

dnes musia dodržať epidemiologické opatrenia zabraňujúce šíreniu COVID-19

platí, že pri prihlasovaní auta na polícii sa musíte vopred online prihlásiť

evidencie vozidiel fungujú v obmedzených časoch a podmienky sa menia, preto je lepšie si zistiť aktuálne platné pravidlá

Motor

- Všeobecne platí pre každý vek motora, je jazdiť s vysokými otáčkami až vtedy, keď je motorový olej a motor zohriaty. Chladný olej ešte nemá optimálnu mazaciu schopnosť a rozličné druhy kovov, použité pri výrobe motora, sa pri zohriatí rozlične rozťahujú.

- Aj pri motore a oleji zohriatom na prevádzkovú teplotu sa celkom nový motor nemá vystavovať vysokootáčkovým orgiám ani dlhotrvajúcej jazde s plným zaťažením. Aj tu sa musia mikroskopické nerovnosti na valcoch a piestoch najprv zabehnutím obrúsiť bez toho, aby sa poškodil jemný vyfrézovaný vzor.

- Kto s novým autom absolvuje dlhšiu trasu s meniacimi sa otáčkami v strednej oblasti, robí dobre.

- Dôkazom, že sa pohyblivé časti auta najprv musia zabehnúť, je mierne klesajúca spotreba paliva počas prvých niekoľkých tisíc kilometrov.

Nezničte turbo

- Hoci sa turbodúchadlo nemusí osobitne zabiehať, mal by mu vodič po dlhšie trvajúcej námahe dopriať fázu ochladenia pri nízkom zaťažení, a to počas celého života automobilu. Jochen Müller, vedúci pvovývoja spoločnosti Bosch Mahle Turbo-Systems, vysvetľuje: „Keď vodič po dlhšej jazde na plný plyn motor okamžite vypne, môže dôjsť v oblasti turbíny k nárastu teploty až do 1 000 stupňov Celzia. To môže viesť ku karbonizácii oleja v ložisku turbodúchadla.“ Tento karbón zabíja turbo.

Aj brzdy potrebujú zábeh

- Brzdy naopak potrebujú taký zábeh, pri ktorom sa žliabkovaný povrch obloženia a kotúča navzájom prispôsobia – zjednodušene povedané, „vrcholy sa dopasujú do údolí“. Keď sa malé vrcholy trú o seba navzájom, vytvárajú sa lokálne prehriate oblasti na kotúčoch. Kým sa topografia kotúča a obloženia perfektne zabrúsi k sebe, trvá to niekoľko stoviek kilometrov, pri ktorých brzdy ešte nemajú optimálnu účinnosť. Preto by mal vodič počítať s dlhšou brzdnou dráhou.

- Športová jazda na plný plyn s intenzívnym brzdením nie je vhodná, ale brzdenia so strednou intenzitou z nie príliš vysokej rýchlosti skracujú proces prispôsobenia. Po takomto brzdení by vždy mala nasledovať fáza ochladenia bŕzd prúdiacim vzduchom.

- Samozrejme, ak to situácia vyžaduje a je nutné v záujme bezpečnosti brzdiť naplno urobte to. Asi by vodič pred vami neakceptoval, že ste mu „vošli do kufra“, lebo ste chceli zabrániť lokálnemu prehriatiu svojich kotúčov.

Pneumatiky

Proces zábehu potrebujú aj nové pneumatiky. Aby sa dali lepšie vybrať z vulkanizačnej formy, používa sa separačný prostriedok, ktorý pôsobí ako maslo vo forme na bábovku. Tento prostriedok sa musí po prvých asi 150 - 200 kilometroch ošúchať, aby pneumatika dosiahla plný záber. Keď sa behúň pneumatiky prestane lesknúť, je jej zábeh skončený. Mimochodom, rovnako ako pneumatiky na pretekových automobiloch aj bežné pneumatiky majú lepšiu adhéziu, keď sú zohriate jazdou.

Ďalšie časti

- A nakoniec je potrebné dopriať fázu mechanického zábehu aj tlmičom a pružinám, ktoré sa musia rozhýbať, kým nadobudnú plánovanú konštrukčnú charakteristiku. Celkom všeobecne teda platí, že k svojmu štvorkolesovému miláčikovi je dobré sa správať šetrne počas celého jeho automobilového života.