Nový prelomový liek na rakovinu? Lekári sú nadšení: Ich objav by mohol zatočiť s nádormi

Lekári prišli so zaujímavými zisteniami. Hovoria, že biele krvinky, ktoré lovia rakovinu v rôznych častiach tela, by mohli byť kľúčom k boju proti šíriacim sa nádorom. Dočkáme sa prelomovej liečby?

Ako informuje The Sun, štúdia na pacientoch s rakovinou prsníka ukázala, že niektoré bunky B imunitného systému si pamätajú, ako rozpoznať rakovinové bunky, a cestujú po tele, aby ich našli a zničili. Vedci dúfajú, že sa im podarí tieto superbunky rozmnožiť v laboratóriu a potom ich vstreknúť pacientovi, aby sa zvýšila schopnosť jeho tela prirodzene bojovať proti rakovine.

"Keď sa rakovina rozšíri do iných častí tela, je často oveľa ťažšie ju liečiť. Náš výskum odhaľuje, že imunitná odpoveď sa neobmedzuje len na miesto, kde sa nádor pôvodne objavil. Nástroj, ktorý sme vyvinuli, nám umožní priblížiť a identifikovať bunky B, ktoré rozpoznali rakovinové bunky, ako aj protilátky, ktoré produkujú," uviedol autor štúdie Dr. Stephen-John Sammut z Inštitútu pre výskum rakoviny v Londýne.

"To nám umožní vyvinúť liečbu protilátkami podobnými tým, ktoré produkujú bunky B, ktoré sa potom môžu podávať ako personalizovaná liečba na posilnenie imunitného systému," dodal doktor Sammut.

Liečiť rakovinu, ktorá sa rozšírila, je ťažšie, ale nie nemožné, a nový objav by mohol zlepšiť imunoterapiu, ktorá to dokáže. "Imunoterapia zmenila vyhliadky v prípade rôznych druhov rakoviny, ale bohužiaľ stále funguje len u menšiny pacientov. Potrebujeme lepšie pochopiť, ako imunitný systém bráni telo proti rakovine. Väčšina výskumov sa zameriava na úlohu T-buniek, ale táto štúdia poskytuje fascinujúci pohľad na úlohu B-buniek. Vďaka tomu by sa mohli vyvinúť terapie, ktoré by mohli fungovať u oveľa väčšieho počtu ľudí ako väčšina existujúcich imunoterapií," povedal profesor Kristian Helin, výkonný riaditeľ Inštitútu pre výskum rakoviny v Londýne. Zistenia boli uverejnené v časopise Nature Immunology.