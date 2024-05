Naď sa odfotil s odkazom, ktorý spája Slovákov s dezolátmi: Nakladačka od Blanára i politológa!

Slovákom a dezolátom vstup zakázaný! Česká ministerka obrany Jana Černochová (50) a jej poradca - náš exminister obrany Jaroslav Naď (43) - majú spoločnú fotografiu, kde držia tabuľku s týmto oznamom v češtine. Fotografia vyvolala debatu medzi naším rezortom diplomacie a českým veľvyslanectvom. Ako ju vysvetľuje samotný Naď?

Záber ľudia zdieľali na sociálnych sieťach. Mnohí si mysleli, že ide o fotomontáž. Ostatní ju vnímali ako súhlas Naďa aj ministerky so slovami na ceduli. Zdvihla sa vlna nevôle. Slovo dezolát rozjatrilo staré rany z covidových čias.

Nakoniec sa náš minister diplomacie Juraj Blanár obrátil na českého veľvyslanca s otázkou, či ide o pravú snímku. Dostal kladnú odpoveď. Záber vznikol pred jednou z reštaurácií v Prahe, kam šla ministerka s poradcom na večeru.

„Ani ma vlastne neprekvapuje, že sa Naď odfotil s tabuľkou pohodenou v jednej pražskej reštaurácii. Je to vizitka jeho ,vzťahu‘ k Slovákom. Čo však prípustné určite nie je, to je fakt, že sa s ním fotila aj česká ministerka obrany,“ reagoval Blanár. Minister predpokladá, že Černochová si uvedomila, aké posolstvo tým šíri.

Jaroslav Naď vysvetlil, že slová na ceduľku napísali ľudia, ktorí chodia do reštaurácie. Podľa neho sú medzi nimi aj Slováci, ktorí nesúhlasia so slovenskou vládou. „Odfotografovali sme sa s tým oznamom aj s prstami hore do véčka, aby sme ukázali, že slovenské a české vzťahy zvíťazia aj napriek katastrofálnej politike, ktorú robí Fico,“ povedal Naď pre Nový Čas. Exminister na tom nič zlé nevidí.

Čo na to politológ? Čítajte na ďalšej strane >>>