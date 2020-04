Vyberáte jazdené auto? Toto sú najčastejšie triky podvodníkov!

Na Slovensku sa predá viac jazdených ako nových áut, čo znamená, že množstvo peňazí v tomto biznise je príliš veľké na to, aby nelákalo rôznych špekulantov a podvodníkov. Toto sú ich najčastejšie triky.

VIAC ČÍTAJTE: Slováci vybrali najspoľahlivejšie značky áut. Výsledky vás asi dosť prekvapia.

1. Extrémne dobrá kúpa

Pekný model, dobrý ročník, málo najazdených kilometrov a cena, ktorá je v porovnaní s ostatnými inzerátmi identického auta až o niekoľko tisíc eur nižšia. Prvým typom podvodu je rozprávka o aute parkujúcom niekde v Španielsku, Taliansku, ktoré jeho majiteľ potrebuje predať, lebo sa z daného štátu sťahuje. Poskytne papiere, fotografie k tomu, aby ste si ho skontrolovali, preťukli a mohli poslať zálohu. Dokonca vám garantuje, samozrejme, iba v maile, vrátanie peňazí, ak sa vám auto nebude páčiť. Mail je napísaný lámanou angličtinou a jeho cieľom je od vás vymámiť zálohu alebo dokonca celú sumu za vozidlo. Samozrejme, ani auto, ani peniaze už neuvidíte.

Pointa: Vymámenie zálohy alebo komplet ceny auta od kupujúceho.

Obrana: Neveriť rozprávkam a neposielať peniaze do zahraničia. Žiadne.

2. Extrémne dobrá kúpa II

Druhým štýlom je auto, ktoré sa síce nachádza na Slovensku a dokonca si ho môžete prísť aj pozrieť. Akurát s tým rozdielom, že kupec bude mať naponáhlo, samozrejme, poskytne na nahliadnutie technický preukaz, takže si možno nevšimnete, že sa nebavíte s majiteľom auta. Teraz je dôvod predaja väčšinou triviálny, predávajúci našiel ďalšie auto, toto musí predať, aby ho mohol kúpiť. Ste prvý záujemca, no už čakajú ďalší a ak nedáte zálohu, alebo nekúpite auto na mieste nebude. Ak vyplatíte zálohu, alebo auto kúpite, na telefónne číslo majiteľa môžete zabudnúť, nedvihne vám telefón, žiadne peniaze nevráti.

Pointa: Vymámenie zálohy alebo predaj auta s následným zistením, že sa nedá prepísať.

Obrana: Nedať sa vmanévrovať do časovej tiesne a skontrolovať doklady a overiť si totožnosť predávajúceho.

Otvoriť galériu Zdroj: autoviny

3. Zánovné auto

Slovenský inzerát, typické slovenské auto, napríklad Škoda Rapid, nemá ani rok, prípadne rok a pol, málo najazdených kilometrov, žiarivý lak a prijateľnú cenu. Trocha nižšiu ako majú iní, no nie výrazne a samozrejme, ak jednáte rýchlo, bude zľava!

Zvyčajne je lacné zánovné auto opravené po havárii. Nie, opäť nemusíte veriť rozprávkam, dobrá kúpa neexistuje. Havarované autá totiž predávajú poisťovne a rôzni garážoví majstri ich kupujú. Oprava je však robená s cieľom zarobiť, vystrelené airbagy nie sú nahradené novými, pod lakom je niekoľko kilogramov gitu a auto bude do dvoch rokov hrdzavé. Väčšina kupujúcich sa namotá na nablýskaný vzhľad a ľahko sa dá oklamať. To, že auto je poškodené, zistia až po kúpe pri návšteve servisu.

Pointa: Zárobok na lacno a nebezpečne opravenom aute.

Obrana: Využitie služieb firiem preverujúcich pôvod vozidla.

Otvoriť galériu Zdroj: autoviny

4. Zánovné auto II

Opäť je to mierne nižšia cena, auto je v dobrom stave, z optickej stránky nemá ani škrabanec a lak je vo vynikajúcom stave. S testovacou jazdou budete spokojní, predávajúci má pripravené všetky papiere vrátane splnomocnenia na prepis. Terno? Nuž, väčšinou znamená výhodná kúpa auta v dobrom stave za veľmi zaujímavých finančných podmienok iba jedno – exekúciu alebo inú ťarchu na vozidle. To, že to tak je, zistíte na dopravnom inšpektoráte, kde vám oznámia, že auto je v exekúcii.

Pointa: Predaj auta, ktoré je v exekúcii.

Obrana: Využite služby overenia vozidla odborníkom.

Otvoriť galériu Zdroj: autoviny

5. Kradnuté vozidlo

Vzorec inzerátu je podobný ako pri aute s exekúciou. To znamená dobré auto, dobrý stav a väčšinou aj extrémne nízka cena. Opäť je tu moment tlačenia na pílu a rýchly predaj je vítaný, dokonca pri ňom kupujúci získa zľavu z už i tak dobrej ceny. Samo osebe by vás toto malo odradiť od kúpy.

V každom prípade sa pri kontrole snažte kontrolovať najmä papiere, servisnú knižku a najmä počet kľúčov, ktoré dostanete, identifikačné znaky, VIN číslo nesmie byť prerážané ani inak menené, najlepším znakom je kontrola identifikačných štítkov výroby. Sú na všetkých dôležitých súčastiach bezpečnostných pásov, airbagoch či zospodu krytu motora alebo na spodnej časti sedadiel. Sú to rovnaké identifikačné znaky ako VIN číslo auta a zvyčajne pri kradnutých autách bývajú odstránené bez náhrady. Ale ak nie ste odborník, neuvidíte to.

Pointa: Predaj kradnutého auta.

Obrana: Dajte si aut skontrolovať odborníkom, využívajte aplikáciu HAKA.

Otvoriť galériu Zdroj: autoviny

Od týchto nekupovať!