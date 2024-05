Dietologička varuje: 4 potraviny, ktoré sa LEN TVÁRIA, že sú zdravé! Takto PRIBERIETE

S prichádzajúcim letom mnoho ľudí túži zhodiť niekoľko prebytočných kíl alebo osviežiť svoj jedálniček niečím ľahkým, pestrým a napohľad zdravým. Môžeme však slepo veriť farebným a lákavým obalom (ne)zdravých potravín?

Courtney Smith, dietologička a špecialistka na cukrovku, varuje pred „"zdravými potravinami" - potravinami, ktoré sa predávajú ako zdravé, ale skrývajú škodlivé zložky. Smithová pre The Post hovorí, že klamstvo spočíva v balení a propagácii týchto potravín.

"Mnohé výrazy a opisy, ktoré sa nachádzajú na prednom obale, môžu navodzovať dojem, že výrobok podporuje zdravie, ale nenechajte sa oklamať!" hovorí. "Svojim klientom hovorím, aby si prelistovali etiketu s výživovými údajmi na zadnej strane, kde sú informácie regulovanejšie," dopĺňa.

Zaujímavé je, že viaceré potraviny vnímané ako požitkárske sú pre nás lepšie ako výrobky predávané ako prospešné. Čo podľa Smith patrí medzi nevinné pôžitky, ktoré vám prospievajú? Zemiaky, vajcia, maslo, plnotučné mlieko, orechy a tučné ryby, objasnila Smith.

Granola/ granolové tyčinky

"Granola sa môže zdať ako zdravá, ale obsahuje veľké množstvo pridaného cukru, ktorý sa používa na vytvorenie hrudiek," hovorí dietologička s tým, že ak už nevieme odolať, granolou by sme si mali jogurt len posypať a nie zjesť jej za plnú misku.

Z podobných dôvodov Smithová uvádza, že müsli tyčinky by sa mali používať ako posledná možnosť. "Granolové tyčinky sa dajú použiť ako ľahké občerstvenie, ak cvičíte a potrebujete rýchlo a ľahko zjesť kalórie, ale mali by sa používať naozaj len ako záloha, ak ste vynechali jedlo alebo nemáte inú možnosť," hovorí. "Na výživovo bohaté občerstvenie zvyčajne odporúčam ovocie alebo zeleninu so zdrojom zdravých tukov alebo bielkovín." Smithová navrhuje dať si radšej jablká s arašidovým maslom, humus s mrkvou, tvaroh s ananásom alebo grécky jogurt s bobuľovým ovocím.