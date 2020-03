Koronavírus v Nemecku: Merkelová vyslovila hrozivý scenár

Nemecká kancelárka Angela Merkelová predpokladá, že v Nemecku sa môžu novým koronavírusom SASR-CoV-2 nakaziť až dve tretiny obyvateľstva. Informovala o tom v utorok agentúra DPA s odvolaním sa na účastníkov zasadnutia frakcie strán Únie (CDU/CSU).

"Infikovať by sa mohlo 60-70 percent ľudí," povedala Merkelová na utorňajšom zasadnutí frakcie v priestoroch Spolkového snemu.

Tieto údaje nedávno spomenuli viacerí odborníci, ako napríklad Christian Drosten, riaditeľ inštitútu virológie v berlínskej nemocnici Charité. Podľa neho zatiaľ nie je jasné, ako sa bude situácia okolo koronavírusu vyvíjať: "Môže to trvať aj dva roky alebo aj dlhšie."

Nemecký Spolkový snem dodatočne vyčlení na boj proti koronavírusu okolo jednej miliardy eur, uviedol predseda frakcie CDU/CSU Ralph Brinkhaus.

V Nemecku sa zrušili mnohé kultúrne podujatia. Platí to aj pre hlavné mesto Berlín, kde od 11. marca do 19. apríla zostávajú zatvorené viaceré divadlá a operné domy. Oznámil to podľa agentúry AFP senátor pre oblasť kultúry Klaus Lederer s tým, že zatvorená zostane aj berlínska filharmónia.

Vlády nemeckých spolkových krajín Bavorsko, Durínsko a Šlezvicko-Holštajnsko v utorok oznámili, že v rámci boja proti šíreniu nového druhu koronavírusu zakážu podujatia s účasťou nad 1 000 osôb. Organizátori menších podujatí do 500 účastníkov sa budú o ich prípadnom zrušení rozhodovať individuálne s prihliadnutím na odporúčania Inštitútu Roberta Kocha (RKI).

V Nemecku je aktuálne podľa údajov denníka Die Welt 1 216 potvrdených prípadov nákazy novým koronavírusom.