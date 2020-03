Letuška Adriana prežíva peklo v karanténe v Katare: Toaletný papier máme na prídel!

Zúfalosť a bezmocnosť. Presne to momentálne prežíva slovenská letuška žijúca v Katare. Adriana (27) zo Zvolena sa ozvala do redakcie Nového Času s tým, že sa pre šíriaci koronavírus nachádza v karanténe.

Na tom by nebolo nič zlé, lenže úrady jej z nútenej izolácie urobili akési domáce väzenie. Zariadenie, kde sa Adriana nachádza spolu s ďalšími letuškami, strážia policajti, nemajú tam pravidelný prísun potravy, ani základné hygienické potreby, ako je toaletný papier. Zvolenčanka žije v Katare a ako letuška leteckej spoločnosti Qatar Airways, pre ktorú pracuje už 2 roky, obsluhovala koncom februára let do Teheránu v Iráne.

Ako sama tvrdí, tento let nemohla odmietnuť pre striktné pravidlá zamestnávateľa. „Už skôr mi bolo vyčítané, že som bola chorá 4 dni v januári a aj v novembri. Dokonca som musela podpísať vyhlásenie, že sa budem lepšie starať o svoje zdravie,” približuje situáciu Adriana a dodáva: „Stalo sa mi to osudným a teraz to dosť ľutujem.“ Podľa nej do karantény sa dostala na 6. deň po návrate z Teheránu, medzitým ešte obsluhovala ďalšie lety.

Lenže v izolácii bude musieť zostať pravdepodobne až do 19. marca, čo je dlhšie ako 14 dní. „Sme tu pätnásti. Je tu Srbka, potom Indovia, Číňanka, Grékyňa, Rumunka a ja. V noci nás presunuli do inej budovy, kde sú ešte horšie podmienky ako v tej, kde sme boli predtým,” hovorí Adriana, podľa ktorej to urobili preto, že do karantény musia uzavrieť ďalšie letušky. „Nemáme tu pravidelnú stravu, zatiaľ nám poskytli kapsičkové jedlá, ktoré sa podávajú v lietadle. Dostali sme čaj, cukor, zubnú kefku a pastu, ale toaletný papier nám dodali po tom, čo sa viaceré letušky sťažovali a dostali sme na prídel dve rolky na osobu,” sťažuje sa Slovenka s tým, že prevoz sa konal pod dohľadom polície a aj budovu strážia muži zákona.

Aby toho nebolo málo, nemajú k dispozícii žiadny internet a Adriana, aby mohla o situácii informovať svoju rodinu, si musela kúpiť dosť drahé dáta. „Starká a príbuzní sú z toho v šoku, ale mamina je rada, že teraz nelietam. Len nerozumiem jednej veci, prečo letušky neustále posielajú do Teheránu, Hongkongu, Singapuru, Kórey. Keď odmietneme let, budeme mať problémy s nadriadenými, a keď tam pôjdeme, zavrú nás v karanténe,” krúti hlavou Adriana, ktorá je už v kontakte s naším ministerstvom zahraničných vecí.

Už jej robili stery z hrdla a nosa, ale ešte stále nevie, kedy budú známe výsledky. „Nikto tu nepodáva žiadne informácie, lebo Katar je krajina, ktorá si na tom veľmi nezakladá. Zatiaľ som tu 9. deň, ale žiadne symptómy nákazy koronavírusom nemám,” uzavrela Adriana.