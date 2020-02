Chlapček zjedol koláč bez opýtania, otec ho potrestal brutálnym spôsobom: Veľké nešťastie po ohavnom čine

Ako mohol spraviť niečo tak odporné vlastnému dieťaťu?

Po 5 rokoch ožíva na súde prípad smrti šesťročného chlapčeka, z ktorej je obvinený jeho otec Mauricio Torres (50). Malý Isaiah zomrel na septický šok deň potom, ako do neho mal otec strčiť palicu.

Hrozivý prípad sa odohral počas rodinného výletu do Missouri. Brutálny trest dostal chlapček za to, že zjedol bez opýtania kus koláča. Isaiaha po útoku donútil cvičiť, mama Cathy ho pritom tlačila k zemi a spôsobila mu ďalšie zranenia. V marci 2017 sa priznala a zvyšok života strávi za mrežami. Mauricia v novembri 2016 odsúdili za odporný čin na trest smrti, no o tri roky neskôr rozhodnutie zrušili.

Sudcovia najvyššieho súdu v Arkansase zrušili odsúdenie, pretože k údajnému znásilneniu a vražde došlo v štáte Missouri. Miestne zákony hovoria, že stíhanie trestných činov, ako je vražda, sa musia vykonávať v štáte, v ktorom boli spáchané. Na nový verdikt čaká Mauricio za mrežami.

Prípad vyvolal veľké pobúrenie. Úrady sa dvakrát zaoberali párom kvôli zneužívaniu deti, no nikdy ich nepotrestali. Stalo sa to rok pred smrťou Isaiaha. Oba podnety uzavreli ako neopodstatnené.